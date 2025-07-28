Назван необычный способ успешно пройти собеседование

Кандидатам на работу следует заранее проигрывать в голове сценарий собеседования, чтобы повысить уверенность, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева. По ее словам, такой подход также позволяет снизить стресс перед встречей с работодателем.

К ответам на типовые вопросы на собеседовании лучше подготовиться, но гораздо важнее работа с собственным эмоциональным фоном. Полезно заранее осознать свои триггеры, например боязнь оценивания, страх неудачного ответа, зависимость от одобрения. Именно они чаще всего мешают сохранять уверенность. Хороший прием — ментальная репетиция. Представьте собеседование в деталях, проиграйте мысленно, произнесите вслух несколько фраз, почувствуйте, как звучит ваш голос. Это помогает снизить стресс, когда вы окажетесь вживую на встрече, — пояснила Голубович-Красавцева.

Она отметила, что работодатель оценивает не только опыт, но и то, как кандидат справляется с неопределенностью, ведет себя под давлением и насколько уверенно умеет говорить о себе. При этом психолог подчеркнула, что собеседование — это не экзамен, где есть правильные и неправильные ответы, поэтому не стоит пытаться понравиться.

Когда вы идете на собеседование, важно помнить, что работодатель оценивает не только ваш опыт, но и то, как вы справляетесь с неопределенностью, ведете себя под давлением и насколько уверенно умеете говорить о себе. При этом собеседование — это не экзамен, где есть правильные и неправильные ответы. Одна из частых ошибок — пытаться понравиться или угадывать, что от вас хотят услышать. Это выглядит неестественно и только усиливает волнение, мешая продемонстрировать свой профессионализм, — резюмировала Голубович-Красавцева.

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