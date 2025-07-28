Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 08:00

Назван необычный способ успешно пройти собеседование

Психолог Голубович-Красавцева советует отрепетировать собеседование мысленно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кандидатам на работу следует заранее проигрывать в голове сценарий собеседования, чтобы повысить уверенность, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева. По ее словам, такой подход также позволяет снизить стресс перед встречей с работодателем.

К ответам на типовые вопросы на собеседовании лучше подготовиться, но гораздо важнее работа с собственным эмоциональным фоном. Полезно заранее осознать свои триггеры, например боязнь оценивания, страх неудачного ответа, зависимость от одобрения. Именно они чаще всего мешают сохранять уверенность. Хороший прием — ментальная репетиция. Представьте собеседование в деталях, проиграйте мысленно, произнесите вслух несколько фраз, почувствуйте, как звучит ваш голос. Это помогает снизить стресс, когда вы окажетесь вживую на встрече, — пояснила Голубович-Красавцева.

Она отметила, что работодатель оценивает не только опыт, но и то, как кандидат справляется с неопределенностью, ведет себя под давлением и насколько уверенно умеет говорить о себе. При этом психолог подчеркнула, что собеседование — это не экзамен, где есть правильные и неправильные ответы, поэтому не стоит пытаться понравиться.

Когда вы идете на собеседование, важно помнить, что работодатель оценивает не только ваш опыт, но и то, как вы справляетесь с неопределенностью, ведете себя под давлением и насколько уверенно умеете говорить о себе. При этом собеседование — это не экзамен, где есть правильные и неправильные ответы. Одна из частых ошибок — пытаться понравиться или угадывать, что от вас хотят услышать. Это выглядит неестественно и только усиливает волнение, мешая продемонстрировать свой профессионализм, — резюмировала Голубович-Красавцева.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева заявила, что людям старше 50 лет нужно научиться составлять резюме. Она отметила, что это позволит найти хорошее место работы. По ее словам, в частности, лучше сделать несколько версий для разных работодателей.

психологи
советы
работодатели
кандидаты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский школьник мгновенно умер от удара током на улице
В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Иностранные врачи пропали на Украине после попытки бегства за границу
Стало известно о бегстве командования одной из бригад ВСУ из Сум
Россия вошла в топ-15 по доступности бензина в Европе
В СФ сравнили главу ЕК с прогулявшей урок школьницей
Жену Трампа уличили в нежелании быть первой леди США
Шесть ракетоносцев и рой дронов взяли курс на Украину
Пассажир самолета угрожал окружающим бомбой из-за Трампа
Вкуснятина всего за 20 минут! Этот салат с огурчиками сносят со стола
Россиян предупредили о мошеннической схеме с «оформлением» шенгенских виз
«Неинтересно»: в КНДР заявили о точке невозврата в связях с Южной Кореей
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовили взрыв в Дагестане
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля
«Украинский след»: Свищев об антироссийских акциях на ЧМ в Тбилиси
«Завоевывают доверие»: мошенники прикидываются верующими для кражи денег
Назван необычный способ успешно пройти собеседование
Позиции ВСУ в огне, удар по командному центру: новости СВО на утро 28 июля
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.