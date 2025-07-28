Россиянку приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о жестоком убийстве ребенка Россиянку Наумову приговорили к 24 годам за убийство опекаемого ребенка

Свердловский областной суд признал Веронику Наумову виновной в убийстве опекаемого шестилетнего ребенка, сообщает ТАСС. Женщину приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и уплате 1 млн рублей отцу убитого ребенка.

Назначить ей наказание <…> в виде лишения свободы на срок <…> 24 года с отбыванием в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок два года, — сказал судья.

Племянника Наумовой Даниила Егольникова суд приговорил к пяти годам в колонии общего режима за лишение свободы и истязание ребенка. Защита Наумовой планирует обжаловать приговор, сообщила адвокат осужденной Елена Хорова.

Мальчик был отдан под опеку Веронике Наумовой, когда ему было два года, в 2019 году. До самой смерти ребенка она, по заключению следствия, испытывала к мальчику ненависть, истязала и пытала его. Вечером 2 декабря 2022 года она связала ноги ребенка скотчем, избила его металлической обувной ложкой, а потом положила его в ванну и удерживала под водой, пока он не захлебнулся. Только в июне она обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка.

Выступая с последним словом перед судом, Наумова отказалась признать себя виновной в смерти мальчика. Она также назвала ложным приписанный ей корыстный мотив в вопросе оформления опеки над ребенком и отметила, что на вещдоках не было следов ее ДНК.