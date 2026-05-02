02 мая 2026 в 09:46

Суд решил судьбу лидера ОПГ, которая планировала похитить футболиста

В Санкт-Петербурге суд арестовал предполагаемого главаря преступной группы, которая причастна к похищению родственника депутата Государственной думы и к нападению на футболиста Андрея Мостового, передает 78.ru. Ему вменяют организацию заказа: он нанял троих молодых людей для расправы над человеком, которого подозревали в хищении наркотиков у нелегального интернет-магазина.

Следствие полагает, что исполнители в августе 2025 года связали предполагаемого похитителя, облили его зеленкой, избили, выстрелили ему в ногу, а также совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Ранее суд вынес приговоры шестерым участникам организованной преступной группы. Злоумышленники занимались вымогательством денег у граждан и незаконным оформлением на них кредитов. Главарь банды приговорен к 16 годам тюрьмы строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей.

До этого в Челябинской области сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону при силовой поддержке Росгвардии задержали Александра Вахрушева. Он считается предполагаемым лидером преступной организации «Вахрушевские».

