День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 10:12

Русскую кухню хотят собрать в одну «правильную» книгу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ГОСТ на русскую кухню могут издать в формате книги с иллюстрациями и описаниями, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. Сейчас документ проходит стадию публичного обсуждения, передает РИА Новости.

Мы знаем, что одна из участниц рабочей группы внесла соответствующую заявку на грант для того, чтобы издать этот ГОСТ не просто как книгу, а с соответствующими иллюстрациями, описаниями и так далее, — отметила она.

По словам Саратцевой, в проект уже включены 130 блюд, однако в дальнейшем список планируется расширить до 300 и структурировать по категориям — от супов до десертов.

Эксперт объяснила, что стандарт будет описывать не только состав, но и технологию приготовления, включая традиционные методы, а также исторические справки о блюдах. Обсуждение продлится до 2 июня, после чего рабочая группа доработает документ и передаст его на утверждение.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на табачное волокно, используемое в сигаретах. Новые требования вступят в силу в июле 2026 года.

Также с 1 мая 2026 года на территории России начали действовать новые стандарты, устанавливающие единые методы испытаний систем контроля состояния водителя. Нововведение затрагивает алкозамки, которые нужны для предотвращения управления машиной в состоянии опьянения.

Общество
Россия
ГОСТ
рецепты
Русскую кухню хотят собрать в одну «правильную» книгу
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.