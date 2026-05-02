Русскую кухню хотят собрать в одну «правильную» книгу ГОСТ на русскую кухню предложили издать в виде книги

ГОСТ на русскую кухню могут издать в формате книги с иллюстрациями и описаниями, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева. Сейчас документ проходит стадию публичного обсуждения, передает РИА Новости.

Мы знаем, что одна из участниц рабочей группы внесла соответствующую заявку на грант для того, чтобы издать этот ГОСТ не просто как книгу, а с соответствующими иллюстрациями, описаниями и так далее, — отметила она.

По словам Саратцевой, в проект уже включены 130 блюд, однако в дальнейшем список планируется расширить до 300 и структурировать по категориям — от супов до десертов.

Эксперт объяснила, что стандарт будет описывать не только состав, но и технологию приготовления, включая традиционные методы, а также исторические справки о блюдах. Обсуждение продлится до 2 июня, после чего рабочая группа доработает документ и передаст его на утверждение.

