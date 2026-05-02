На морском терминале в Туапсе удалось потушить пожар

Открытое пламя на морском терминале в городе Туапсе полностью потушено, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края в Telegram-канале. В 9:22 пожарным удалось взять возгорание под контроль. В ликвидации последствий происшествия задействованы 143 человека и 25 единиц спецтехники.

Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе принимаются меры для недопущения попадания нефтепродуктов в море. У берега укрепляют защитные ограждения, меняют изношенные боновые заграждения, а также продолжают очистку береговой линии. Кроме того, в регионе начались сильные дожди.

До этого профессор РАНХиГС Александр Абрамов объяснял, что Украина так настойчиво атакует Туапсе из-за находящегося там нефтеперерабатывающего завода. Он представляет собой единственный российский НПЗ, расположенным на побережье Черного моря, отметил эксперт.