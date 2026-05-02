День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 10:24

Украинский город содрогнулся на фоне прогремевшего взрыва

Взрывы прогремели в Николаеве на фоне воздушной тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На юге Украины, в городе Николаеве, в субботу, 2 мая, произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное». Местные власти к данному моменту пока не представили подробности инцидента.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги действует на территории Николаевской области.

Ранее глава областной администрации Виталий Ким сообщил, что после серии взрывов в Николаеве пострадала энергетическая инфраструктура. Других деталей он не раскрыл. Местные СМИ также сообщали о перебоях с электричеством в нескольких районах города в результате взрывов.

До этого на трассе Николаев — Херсон обрушился крупный участок тоннеля с антидроновой защитой. На кадрах видна поваленная на дорожное полотно защитная сетка, которая должна была обеспечивать безопасный логистический коридор.

Также представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave рассказал, что в Николаеве подпольщики вывели из строя тепловоз, применявшийся для переброски мобилизованных военнослужащих. Целью операции была диверсия на логистике, подчеркнул он.

Европа
Николаев
взрывы
воздушная тревога
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выжившая рассказала об ужасах в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году
Глава Крыма назвал черный день русской истории
«Пленки Миндича» спровоцировали бунт в Верховной раде против Умерова
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 мая: где сбои в России
Липцы, Новоалександровка, Яровая: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 мая
«Мне это дорого»: звезда сериала «Клон» обратилась к российским фанатам
В Москве прошла церемония прощания с Ляпидевским
Йоко Оно обиделась на «пивные» шутки с Джоном Ленноном и пошла в суд
Умер экс-гонщик «Формулы-1» с ампутированными ногами
«Неверные решения»: Дмитриев предсказал Мерцу шквал критики
Нидерландский тренер украинского «Кривбасса» оскорбил судью на русском
«Европа больше не ограничивается»: во Франции увидели перелом в СВО
В аэропорту Краснодара задержали семь рейсов
ФНС постучалась в двери известного российского вратаря
В Госдуме призвали блогеров поднять одну важную тему
Москвичей предупредили о последствиях за громкие песни под гитару
Расчлененное тело в пяти пакетах нашли в лесу под Петербургом
Еще один важный пролив закрыли для судоходства
Подростки-байкеры превратили школьный стадион в трассу для гонок
Зеленский выбрал новую площадку для переговоров с Россией
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.