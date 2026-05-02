Украинский город содрогнулся на фоне прогремевшего взрыва Взрывы прогремели в Николаеве на фоне воздушной тревоги

На юге Украины, в городе Николаеве, в субботу, 2 мая, произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное». Местные власти к данному моменту пока не представили подробности инцидента.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги действует на территории Николаевской области.

Ранее глава областной администрации Виталий Ким сообщил, что после серии взрывов в Николаеве пострадала энергетическая инфраструктура. Других деталей он не раскрыл. Местные СМИ также сообщали о перебоях с электричеством в нескольких районах города в результате взрывов.

До этого на трассе Николаев — Херсон обрушился крупный участок тоннеля с антидроновой защитой. На кадрах видна поваленная на дорожное полотно защитная сетка, которая должна была обеспечивать безопасный логистический коридор.

Также представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave рассказал, что в Николаеве подпольщики вывели из строя тепловоз, применявшийся для переброски мобилизованных военнослужащих. Целью операции была диверсия на логистике, подчеркнул он.