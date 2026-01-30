Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 18:50

Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ

В Николаеве взорвали тепловоз для переброски мобилизованных

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Читайте нас в Дзен

В Николаеве подпольщики вывели из строя тепловоз, который использовался для переброски мобилизованных военнослужащих, рассказал представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что целью было сорвать логистику.

Чтобы у насильственно мобилизованных людей было время убежать, мы его уничтожили, — рассказал он.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что действия пророссийских подпольных групп создают серьезные проблемы для украинской армии в тылу. По его словам, активисты по всей территории Украины целенаправленно нарушают логистические маршруты ВСУ. Так, участники подполья осуществляют диверсии, в том числе поджоги на ключевых транспортных артериях.

Тем временем пленный украинский солдат Игорь Арцимович рассказал, что на Украине почти половина мобилизованных мужчин (80 из 180) сбежали из учебного лагеря сразу после прибытия. По его словам, он сдался в плен, чтобы не воевать. Также Арцимович уточнил, что в учебном лагере им не стали выдавать ни обмундирование, ни бронежилеты.

подполье
Николаев
ВСУ
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция наказала двух байкеров с накладными женскими грудями
Сухой снегопад и холод до -10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать
Петербургский аэропорт представил обновленный логотип
«Курьез»: в Совфеде назвали нелепыми претензии США к Кубе
Минфин намерен обелить экономику России
Жену Безоса высмеяли за «использованный тампон» от Versace на Неделе моды
Известного экс-телеведущего арестовали по делу о заговоре
Военэксперт предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Запорожье
Известный российский композитор рассказал о победе над Apple Music
Москвич расправился с пятью знакомыми молотками и вафельницей
«Райский сад» превратился в ад. Европа без России обречена на нищету
«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила
В Киеве нарастает паника из-за одного невыполненного обещания США
Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ
В Москве наградили победителя II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги
Захарова придумала необычный термин для описания России и Белоруссии
Инфекционист рассказал, есть ли риск заразиться проказой в России
Россиянам рассказали, что такое «географический язык»
Главный кондитер России развелся
В МИД высказались об обязательствах ФРГ по отказу от ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.