Подпольщики сорвали переброску мобилизованных ВСУ

В Николаеве подпольщики вывели из строя тепловоз, который использовался для переброски мобилизованных военнослужащих, рассказал представитель пророссийского подпольного движения Stop Grave. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что целью было сорвать логистику.

Чтобы у насильственно мобилизованных людей было время убежать, мы его уничтожили, — рассказал он.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что действия пророссийских подпольных групп создают серьезные проблемы для украинской армии в тылу. По его словам, активисты по всей территории Украины целенаправленно нарушают логистические маршруты ВСУ. Так, участники подполья осуществляют диверсии, в том числе поджоги на ключевых транспортных артериях.

Тем временем пленный украинский солдат Игорь Арцимович рассказал, что на Украине почти половина мобилизованных мужчин (80 из 180) сбежали из учебного лагеря сразу после прибытия. По его словам, он сдался в плен, чтобы не воевать. Также Арцимович уточнил, что в учебном лагере им не стали выдавать ни обмундирование, ни бронежилеты.