14 февраля 2026 в 10:34

Командир отряда «Ахмата» Аид сообщил о мощном русском подполье на Украине

Командир отряда «Ахмата» Аид рассказал об украинцах, помогающих русской армии

Аид Аид Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
Мощное русское подполье действует в Харькове, Сумах и других городах Украины, рассказал в интервью NEWS.ru командир отряда спецназа «Ахмат» Аид. Он уточнил, что члены подполья очень помогают российской армии, действуя с огромным риском для собственных жизней.

Есть люди, которые нам помогают информацией, сообщают о передвижениях ВСУ. Они и в Харьковской области есть, и в Сумской. Помогают с риском для себя, безумным риском. Можно представить, что такое попасться на шпионаже в пользу России эсбэушникам. Но люди помогают, не щадя себя, — сообщил Аид.

Ранее он сообщил, что группы латиноамериканских наемников были замечены в боях на стороне ВСУ под Сумами. Это удивительно, добавил военнослужащий, потому что русская зима для латиноамериканцев является устрашающим фактором, и участия в зимних кампаниях они старались избегать.

Также Аид заявил о необходимости возвращения в российские школы уроков НВП — начальной военной подготовки. По мнению собеседника, полученные на таких занятиях навыки очень пригождаются в условиях современного мира.

