02 мая 2026 в 10:02

Мирный житель попал в больницу после удара FPV-дрона по белгородскому селу

Гладков: мужчина пострадал при ударе FPV-дрона по машине в селе Новая Таволжанка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мирный житель пострадал при ударе украинского дрона по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчину доставили в Шебекинскую ЦРБ, где оказали ему первую помощь.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара FPV-дрона по легковому автомобилю пострадал мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно. Автомобиль поврежден, — отметил губернатор.

Также от ударов беспилотников в Шебекино повреждены два помещения на территории предприятия, а в селе Новая Таволжанка — частный дом. В Белгородском округе в результате атак БПЛА в селе Ясные Зори повреждена квартира в жилом доме. В Валуйском округе в селе Казинка от атак FPV-дронов повреждены гараж, три ГАЗели, автобус и легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили 79 беспилотников ВСУ в Курской области за сутки. Как уточнил губернатор региона Александр Хинштейн, украинские военные 42 раза обстреляли отселенные районы из артиллерии. Обошлось без жертв и пострадавших.

