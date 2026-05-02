Российские организации «тонут» в долгах контрагентов Росстат: долги россиян перед компаниями выросли до 8,2 трлн рублей

Объем просроченной дебиторской задолженности российских организаций в январе 2026 года достиг почти 8,2 трлн рублей, следует из обновленных в апреле данных Росстата. Годом ранее, в апреле 2024 года, эта сумма составляла 6,7 трлн рублей.

В просроченную задолженность входят долги покупателей и заказчиков за товары и услуги компаний. Также сюда включены и долги иностранных контрагентов.

Ранее общая сумма принудительно взыскиваемых с американской корпорации Google LLC штрафов и имущественных санкций в России увеличилась до 42 млрд рублей. В феврале этот показатель составлял чуть более 26 млрд рублей.

Кроме того, согласно статистике Центробанка, объем кредитов и займов физических лиц в России впервые превысил отметку в 45 трлн рублей. За первые три месяца 2026 года совокупный портфель вырос на 2,2%, прибавив почти триллион рублей.

Также Росстат сообщил, что общая сумма долгов по зарплате в России на конец марта 2026 года превысила 2,1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,1%.