02 мая 2026 в 09:34

Российские организации «тонут» в долгах контрагентов

Росстат: долги россиян перед компаниями выросли до 8,2 трлн рублей

Объем просроченной дебиторской задолженности российских организаций в январе 2026 года достиг почти 8,2 трлн рублей, следует из обновленных в апреле данных Росстата. Годом ранее, в апреле 2024 года, эта сумма составляла 6,7 трлн рублей.

В просроченную задолженность входят долги покупателей и заказчиков за товары и услуги компаний. Также сюда включены и долги иностранных контрагентов.

Ранее общая сумма принудительно взыскиваемых с американской корпорации Google LLC штрафов и имущественных санкций в России увеличилась до 42 млрд рублей. В феврале этот показатель составлял чуть более 26 млрд рублей.

Кроме того, согласно статистике Центробанка, объем кредитов и займов физических лиц в России впервые превысил отметку в 45 трлн рублей. За первые три месяца 2026 года совокупный портфель вырос на 2,2%, прибавив почти триллион рублей.

Также Росстат сообщил, что общая сумма долгов по зарплате в России на конец марта 2026 года превысила 2,1 млрд рублей, увеличившись за месяц на 6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 47,1%.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы популярные среди россиян направления для отдыха в майские праздники
Во Франции потребовали судить премьера Лекорню из-за булочной
Стало известно о массовой задержке авиарейсов в аэропорту Сочи
Макака Панч из японского зоопарка нашел нового друга
Появились детали о многодетной семье, погибшей на пожаре в Югре
Подорожавшее авиатопливо вынудило Air India пойти на отчаянный шаг
Украинский город содрогнулся на фоне прогремевшего взрыва
Мужчина сжег тело своей жены в крематории зоопарка
Русскую кухню хотят собрать в одну «правильную» книгу
Европа импортировала рекордный для апреля объем СПГ
Фицо подтвердил участие в Параде Победы на Красной площади
Мирный житель попал в больницу после удара FPV-дрона по белгородскому селу
На морском терминале в Туапсе удалось потушить пожар
«Политический юмор очень тонкий»: Малахов о КВН, Моргуновой, Нагиеве
Жарку шашлыков могут запретить в ряде российских регионов
В МИД нашли виновного в ухудшении отношений между «ядерной пятеркой» СБ ООН
Суд решил судьбу лидера ОПГ, которая планировала похитить футболиста
Девять детей осиротели после таинственной смерти троих мужчин под Москвой
Москвичам назвали сроки наступления метеорологического лета
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
