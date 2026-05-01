Раскрыто, был ли вооружен пытавшийся пробиться к Паслеру на митинге мужчина ТАСС: пытавшийся пробиться к Паслеру на митинге мужчина не имел оружия

Неизвестный мужчина, который во время первомайского митинга в Екатеринбурге агрессивно пытался пробиться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, не был вооружен, сообщил ТАСС информированный источник. Мужчину передали правоохранительным органам.

У него не было с собой никакого оружия, — говорится в сообщении.

Утром 1 мая губернатор Свердловской области подвергся нападению в Екатеринбурге. Инцидент произошел, когда глава региона фотографировался с горожанами у стадиона «Екатеринбург Арена» — в этот момент в его сторону бросился неизвестный мужчина.

Злоумышленника обезвредил замглавы частной охранной организации Дмитрий Рылин. По имеющейся информации, он участвовал в обеспечении правопорядка на первомайском митинге у «Екатеринбург Арены».

Юрист Вадим Багатурия заявил, что злоумышленник, напавший на Паслера, может быть привлечен к уголовной ответственности. По словам правозащитника, суровость приговора будет зависеть от квалификации деяния по УК РФ и побуждений нарушителя.