01 мая 2026 в 16:46

Раскрыто, был ли вооружен пытавшийся пробиться к Паслеру на митинге мужчина

ТАСС: пытавшийся пробиться к Паслеру на митинге мужчина не имел оружия

Денис Паслер Денис Паслер Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Неизвестный мужчина, который во время первомайского митинга в Екатеринбурге агрессивно пытался пробиться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, не был вооружен, сообщил ТАСС информированный источник. Мужчину передали правоохранительным органам.

У него не было с собой никакого оружия, — говорится в сообщении.

Утром 1 мая губернатор Свердловской области подвергся нападению в Екатеринбурге. Инцидент произошел, когда глава региона фотографировался с горожанами у стадиона «Екатеринбург Арена» — в этот момент в его сторону бросился неизвестный мужчина.

Злоумышленника обезвредил замглавы частной охранной организации Дмитрий Рылин. По имеющейся информации, он участвовал в обеспечении правопорядка на первомайском митинге у «Екатеринбург Арены».

Юрист Вадим Багатурия заявил, что злоумышленник, напавший на Паслера, может быть привлечен к уголовной ответственности. По словам правозащитника, суровость приговора будет зависеть от квалификации деяния по УК РФ и побуждений нарушителя.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Голикова: уровень бедности в России снизился в 1,5 раза
«События очень разные»: Медведев о росте маткапитала в непростых условиях
Вертолету оторвало хвост в результате аварии в Коми
Медведев раскрыл ощущения в самые драматические периоды истории
Медведев пошутил про «Единую Россию»
Германия рискует остаться без газа к следующей зиме
Двое подростков госпитализированы после ДТП в Люберцах
В Госдуме выступили с важной для малоимущих пенсионеров инициативой
Составлен список стран, которые возмущает парад Победы в Москве 9 мая
«Потому что сделали свой выбор»: мэр Энергодара о мести ВСУ жителям
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Коми выросло
Появилось первое фото с места жесткой посадки вертолета в Коми
Раскрыты подробности ЧП с вертолетом в Коми
Раскрыто число пострадавших при посадке вертолета в Коми
Медведев сообщил о кратном росте финансовой поддержки семей
Вертолет с вахтовиками совершил жесткую посадку в Коми
Московский ЖК «Алые паруса» потряс жуткий инцидент
Парашютист выжил после жесткой посадки на линию электропередачи
Медведев раскрыл, где нужен особый контроль за работодателями
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

