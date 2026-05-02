Захарова заявила о гарантии справедливости для жертв трагедии в Одессе

Гарантией справедливости для жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года станет успешное выполнение целей и задач СВО, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что слово «справедливость» в условиях правового произвола, бесправия и тотальной коррупции на Украине превратилось в оксюморон.

Вывод очевиден и закономерен. Гарантией справедливости для жертв чудовищного преступления в одесском Доме профсоюзов станет успешное выполнение целей и задач специальной военной операции, — отметила дипломат.

По ее словам, западные источники «с лицемерной претензией на объективность» пытаются представить произошедшее в Одессе как трагическое стечение обстоятельств. Однако многочисленные свидетельства этой кровавой бойни однозначно указывают на то, что имела место нацистская акция устрашения, резюмировала представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что возмездие за трагедию в одесском Доме профсоюзов неизбежно, поскольку подобные преступления не имеют срока давности. Все лица, причастные к этой жестокой расправе, не смогут избежать ответственности, резюмировала она.