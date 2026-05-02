Жарку шашлыков могут запретить в ряде российских регионов

Приготовление шашлыков могут запретить на отдельных территориях России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Власти в регионах могут вводить запрет на разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков, сообщила пресс-служба МЧС России в комментарии ТАСС. Ограничения вводятся при повышенной пожарной опасности на территории.

За нарушение требований предусмотрены штрафы. Для граждан они могут достигать 15 тыс. рублей, а в период особого противопожарного режима — до 20 тыс. рублей. Если нарушение привело к пожару и ущербу, сумма может увеличиться до 50 тыс. рублей, в тяжелых случаях наступает уголовная ответственность.

При этом избежать наказания можно при соблюдении правил безопасности. Мангал следует устанавливать не ближе пяти метров от зданий, очищать территорию от сухой травы и держать под рукой воду, песок или огнетушитель. В условиях особого режима разведение огня на природе запрещено.

Ранее доцент «Росбиотеха» Оксана Горкуша заявила, что самым дорогим видом мяса для приготовления шашлыка остается баранина, килограмм которой стоит до 1,7 тыс. рублей. Она добавила, что за килограмм свинины просят до 700 рублей.

Наступление ВС РФ на Харьков 2 мая: последние новости, успехи у Купянска
«Не простим»: Слуцкий сделал жесткое предупреждение Украине
Названы популярные среди россиян направления для отдыха в майские праздники
Во Франции потребовали судить премьера Лекорню из-за булочной
Стало известно о массовой задержке авиарейсов в аэропорту Сочи
Макака Панч из японского зоопарка нашел нового друга
Появились детали о многодетной семье, погибшей на пожаре в Югре
Подорожавшее авиатопливо вынудило Air India пойти на отчаянный шаг
Украинский город содрогнулся на фоне прогремевшего взрыва
Мужчина сжег тело своей жены в крематории зоопарка
Русскую кухню хотят собрать в одну «правильную» книгу
Европа импортировала рекордный для апреля объем СПГ
Фицо подтвердил участие в Параде Победы на Красной площади
Мирный житель попал в больницу после удара FPV-дрона по белгородскому селу
На морском терминале в Туапсе удалось потушить пожар
«Политический юмор очень тонкий»: Малахов о КВН, Моргуновой, Нагиеве
Жарку шашлыков могут запретить в ряде российских регионов
В МИД нашли виновного в ухудшении отношений между «ядерной пятеркой» СБ ООН
Суд решил судьбу лидера ОПГ, которая планировала похитить футболиста
Девять детей осиротели после таинственной смерти троих мужчин под Москвой
Дальше
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

