Жарку шашлыков могут запретить в ряде российских регионов

Власти в регионах могут вводить запрет на разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков, сообщила пресс-служба МЧС России в комментарии ТАСС. Ограничения вводятся при повышенной пожарной опасности на территории.

За нарушение требований предусмотрены штрафы. Для граждан они могут достигать 15 тыс. рублей, а в период особого противопожарного режима — до 20 тыс. рублей. Если нарушение привело к пожару и ущербу, сумма может увеличиться до 50 тыс. рублей, в тяжелых случаях наступает уголовная ответственность.

При этом избежать наказания можно при соблюдении правил безопасности. Мангал следует устанавливать не ближе пяти метров от зданий, очищать территорию от сухой травы и держать под рукой воду, песок или огнетушитель. В условиях особого режима разведение огня на природе запрещено.

Ранее доцент «Росбиотеха» Оксана Горкуша заявила, что самым дорогим видом мяса для приготовления шашлыка остается баранина, килограмм которой стоит до 1,7 тыс. рублей. Она добавила, что за килограмм свинины просят до 700 рублей.