Девять детей осиротели после таинственной смерти троих мужчин под Москвой

Девять детей остались сиротами после загадочной гибели троих мужчин, найденных в автомобиле возле деревни Прозорово под Волоколамском Московской области. В машине находились два брата — 35-летний Михаил и 38-летний Юрий, а также их знакомый, 34-летний Павел. Все они работали электриками, сообщает MK.RU.
Накануне мужчинам поступил звонок — их попросили приехать и помочь вытянуть застрявшую машину. На место происшествия они выехали на УАЗе Михаила. По словам знакомых, мужчина хорошо следил за своим автомобилем, проблем с ним никогда не возникало.
Последний разговор с одним из братьев состоялся около полуночи. Он рассказал, что у УАЗа пробит радиатор. Утром семья получила страшное известие: все трое были найдены мертвыми. Сейчас близкие готовятся к похоронам.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Московской области сообщили, что предварительной причиной гибели мужчин стало отравление угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело, планируется назначение комплекса судебных экспертиз.