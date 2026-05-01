Названа причина смерти троих мужчин под Волоколамском Тела трех мужчин нашли в автомобиле под Волоколамском

Предварительная причина гибели троих мужчин, чьи тела были обнаружены в автомобиле, находившемся в ручье неподалеку от Волоколамска, — отравление угарным газом, сообщили в следственном управлении СК РФ по Московской области. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Планируется назначение комплекса судебных экспертиз, — заявили в СК.

Ранее в строительной бытовке, расположенной в подмосковной деревне Аревское, спасатели обнаружили тела трех мужчин без признаков жизни. По предварительной версии следователей, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело.

До этого в частном доме в Бекасово, расположенном в Троицком административном округе Москвы, один человек скончался и еще двое пострадали в результате отравления угарным газом. Инцидент произошел в тот момент, когда трое жильцов топили печь.