Крупный аэропорт пожаловался на сбои после инцидента с «Аэрофлотом»

Крупный аэропорт пожаловался на сбои после инцидента с «Аэрофлотом» Аэропорт Жуковский предупредил о проблемах с доступом к сайту

Московский аэропорт Жуковский предупредил пассажиров о временных ограничениях доступа к официальному сайту. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, происходящее связано с техническими неполадками в работе интернет-провайдера.

В связи с возникшими техническими неполадками в работе интернет-провайдера в настоящее время наблюдаются временные ограничения доступа к официальному сайту аэропорта, — подчеркнули в Жуковском.

При этом внутренние информационные системы аэропорта исправны, а рейсы принимаются и отправляются в соответствии с расписанием. Специалисты уже работают над устранением проблемы с сайтом, резюмировали в пресс-службе.

Ранее в Генпрокуратуре России подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» стала хакерская атака. Надзорное ведомство возбудило уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ).

До этого стало известно, что «Аэрофлот» вернет средства пассажирам, чьи рейсы отменили из-за сбоя. Это произойдет после восстановления работы сервисов. В настоящее время в аэропорту Шереметьево осуществляется переоформление билетов только для определенных категорий пассажиров, в частности, семей с детьми без сопровождения и людей с ограниченными возможностями здоровья.