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28 июля 2025 в 13:28

Лавров объяснил важность предстоящего визита Путина в Китай

Лавров: будущий визит Путина в Китай важен для сохранения исторической памяти

Владимир Путин и Си Цзиньпин Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Предстоящий сентябрьский визит президента России Владимира Путина в Китай на 80-летие окончания Второй мировой войны является очень важным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на форуме «Территория смыслов». По словам министра, визит играет важную роль в сохранении исторической памяти. Трансляция выступления идет на сайте МИД РФ.

В начале сентября президент Путин будет в Китае по приглашению председателя Си Цзиньпина праздновать 80-летие разгрома японского милитаризма. Это очень важные мероприятия, в том числе с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения успеха попыток, которые Запад и те же японцы предпринимают, чтобы вытравить память о тех годах, — сказал Лавров.

Глава ведомства напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин также посещал Москву на 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Министр подчеркнул, что между Россией и Китаем сложились «беспрецедентно глубокие, широкие, доверительные, стратегические» отношения.

Ранее Лавров заявил, что Россию в ближайшие годы ожидает много сложностей в связи с растущими угрозами, в том числе из-за Североатлантического альянса. По его словам, также еще далеко не все закончилось в Сирии, Ливии и Ираке.

Кроме того, Лавров заявил, что Москва и Вашингтон не имеют взаимного уважения как СССР и США в холодную войну. По словам дипломата, в настоящий момент Европа «остервенела». Лавров уверен что европейские страны используют Украину, чтобы попытаться навредить России.

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