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25 июля 2025 в 11:45

Психолог раскрыла, что такое настоящая любовь к себе

Психолог Сальникова заявила, что нужно принять все свои недостатки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Человеку надо полюбить себя со всеми недостатками, заявила клинический психолог Дарья Сальникова. В беседе с «Радио 1» она призвала россиян не стараться переделать себя, а принять со всеми плюсами и минусами.

С психологической точки зрения здоровый человек имеет преимущества и недостатки как в эмоциональном, так и во всех остальных планах, потому что идеальных не бывает. И здесь важно не заниматься самообманом, а принимать свои недостатки и делать из них достоинства, — сказала она.

По ее словам, нужно трезво смотреть на себя и найти золотую серединку между «быть идеальным» и «ничего не делать для своего совершенствования». Для этого нужно изучать себя, считает Сальникова.

Ранее психолог Гульнара Тайчинова заявила, что жара обостряет конфликты и увеличивает риск разводов. По ее словам, в жаркую погоду организм быстрее истощается, что приводит к росту уровня кортизола — гормона стресса. Она отметила, что жара не является прямой причиной разводов, но усиливает уже существующие проблемы в паре.

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