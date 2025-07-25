Психолог раскрыла, что такое настоящая любовь к себе Психолог Сальникова заявила, что нужно принять все свои недостатки

Человеку надо полюбить себя со всеми недостатками, заявила клинический психолог Дарья Сальникова. В беседе с «Радио 1» она призвала россиян не стараться переделать себя, а принять со всеми плюсами и минусами.

С психологической точки зрения здоровый человек имеет преимущества и недостатки как в эмоциональном, так и во всех остальных планах, потому что идеальных не бывает. И здесь важно не заниматься самообманом, а принимать свои недостатки и делать из них достоинства, — сказала она.

По ее словам, нужно трезво смотреть на себя и найти золотую серединку между «быть идеальным» и «ничего не делать для своего совершенствования». Для этого нужно изучать себя, считает Сальникова.

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