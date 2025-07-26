SHOT сообщил, что дроны ВСУ пытаются атаковать Владикавказ и Нальчик

Telegram-канал SHOT передал, что беспилотники ВСУ пытаются атаковать Владикавказ и Нальчик. Минобороны России и местные власти пока не комментировали эту информацию.

Другой информации SHOT не предоставил. При этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале сообщил, что на территории региона введен план «Ковер», объявлена угроза атаки БПЛА.

В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильного интернета, — написал он.

Ранее средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на промышленное предприятие в Пензенской области. Губернатор Олег Мельниченко уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений, и предупредил, что в целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета.

Тем временем дежурные средства ПВО уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Россией в ночь на субботу, 26 июля. Пресс-служба Минобороны РФ информировала, что больше всего дронов — 24 штуки — было сбито над территорией Брянской области.