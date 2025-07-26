ВСУ попытались атаковать промышленное предприятие в российском регионе Мельниченко: ВСУ атаковали промышленное предприятие в Пензенской области

Средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на промышленное предприятие в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.

Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет. На месте работают службы экстренного реагирования, — написал губернатор.

Мельниченко предупредил, что в целях безопасности на территории области действуют временные ограничения мобильного интернета. Эта мера помогает военным подавлять БПЛА противника, пояснил он.

Ранее ВСУ предприняли «массированную атаку» беспилотниками на Краснодарский край. Губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что в результате были зафиксированы небольшие повреждения частных домов в Темрюкском и Славянском районах, также обломок дрона рухнул на вагон поезда в Тимашевске. Два человека пострадали.

Также ВСУ попытались атаковать Ростовскую область. Удары БПЛА отражены в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В хуторе Чукаринский из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов на улице Терновой.