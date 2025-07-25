Психолог раскрыла причину профессионального выгорания

Контроль эмоций на работе без их осознания и понимания приводит к выгоранию, заявила NEWS.ru бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева. По ее словам, эмоции сигнализируют о проблемах и нарушении границ, поэтому важно научиться распознавать свои чувства и экологично их проживать.

Контролировать эмоции на работе не равно вообще отказаться от их выражения и все время «держать лицо». Просто есть конструктивное проявление, а есть саморазрушающее. Наши эмоции сигнализируют о наших потребностях, ценностях, границах. Проблема возникает тогда, когда человек не умеет осознавать эмоции, признавать их и экологично проживать. Часто гнев прикрывает чувство уязвимости, раздражение — потребность в ясности, тревога — отсутствие контроля. Без этого понимания попытки контролировать эмоции превращаются в механическое зажимание и ведут к выгоранию, — сказала Голубович-Красавцева.

Она уточнила, что зрелая эмоциональная саморегуляция лежит в основе устойчивости, продуктивности и качественного взаимодействия с другими людьми. По словам психолога, это особенно важно в условиях высокой неопределенности, жестких сроков и кросс-функционального взаимодействия.

Первый шаг — научиться распознавать эмоцию в моменте. Это требует развития эмоциональной осознанности: умения замедляться, замечать реакции тела, называть чувства по имени. Второй шаг — осмысление: что стоит за эмоцией? Третий шаг — выбор реакции. Контроль эмоций — это прежде всего способность регулировать свое поведение. Если вы осознали, что эмоция возникла, распознали, что за ней стоит, у вас появляется пространство для осознанного действия: проговорить, выдохнуть, сделать паузу, обратиться за поддержкой, — добавила Голубович-Красавцева.

По ее словам, важным фактором также является корпоративная среда. Психолог объяснила, что в командах, где не принято открыто проявлять свои чувства, чаще возникают подавленные конфликты и пассивная агрессия. По словам Голубович-Красавцевой, в здоровой эмоциональной среде люди быстрее восстанавливаются, лучше кооперируются и эффективнее решают задачи.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина заявила, что возвращение к работе после выгорания должно происходить постепенно, чтобы избежать нового истощения. По ее словам, спешка в возвращении к обязанностям может привести к ухудшению состояния.