Юрист объяснила, что делать при задержке зарплаты Юрист Левушкина: при задержке зарплаты сотрудник может пойти в суд

При задержке зарплаты сотрудник имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам, Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд, заявила NEWS.ru юрист Наталья Левушкина. По ее словам, работник также может потребовать компенсацию и возмещение морального вреда.

Если работнику не выплачивают заработную плату, он вправе обратиться к работодателю с требованием о ее выплате, а также вправе требовать от работодателя компенсацию, возмещение морального вреда. Также работник вправе обратиться с соответствующим обращением в комиссию по трудовым спорам, ГИТ, прокуратуру или суд. Эти меры являются эффективным способом защиты, но требуют большего ресурса от работника и зачастую влекут необходимость обращения за профессиональной юридической помощью, — сказала Левушкина.

Она уточнила, что размер компенсации должен быть не ниже одной сто пятидесятой действующей ключевой ставки ЦБ РФ. Кроме того, отметила Левушкина, при задержке заработной платы на срок более 15 дней работник вправе приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом, по словам юриста, за работником сохраняется средний заработок.

Но надо учитывать, что законодательство предусматривает случаи, при которых не допускается приостановка работы. В частности, не допускается приостановка работы в период введения военного или чрезвычайного положения и в иных случаях, предусмотренных законодательством, — добавила Левушкина.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что отмена режима самозанятости может привести к увеличению объема неофициальных выплат и появлению номинальных индивидуальных предпринимателей. По его словам, работодатели будут искать альтернативные способы сокращения фискальной нагрузки.