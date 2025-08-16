Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Политолог раскрыл, кто становится помехой для Трампа и Европы

Политолог Дудчак: Зеленский становится помехой для Трампа и Европы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский находится не в лучшем положении и становится помехой как для президента США Дональда Трампа, так и для всей Европы, считает политолог Александр Дудчак. По его мнению, Зеленский не принимает никаких решений, так как полностью подконтролен европейским элитам, передает RT.

Позиция России остается прежняя, неизменная, прозрачная, понятная и аргументированная: что на слово никто верить не будет европейцам. Тем более уж там Зеленскому, который за слова не отвечает и за принятые решения тоже. Поэтому в начале дела, а потом уже политические решения. А так видно, что Зеленский просто помехой становится и для Трампа, и для Европы, — отметил Дудчак.

Он также добавил, что важную роль в этом вопросе играет позиция не Зеленского, а европейских политиков. Для урегулирования им предстоит отказаться от агрессивной политики и непримиримой риторики, полагает политолог.

Дудчак обратил внимание, что истинным миротворцем, который приближает завершение конфликта, является «русский солдат». Он подчеркнул, что только российская армия может установить мир и положить конец кризису.

Ранее политолог Дмитрий Суслов отмечал, что главным условием для установления перемирия на Украине остается готовность президента Владимира Зеленского и европейских лидеров принять договоренности, достигнутые главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже. По его словам, в дополнение к этому Москва и Вашингтон должны урегулировать ряд оставшихся вопросов, связанных с украинским кризисом.

