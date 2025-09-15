Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:49

Россиян предупредили о помехах в телевещании из-за одного явления

РТРС: с 27 сентября в телевещании могут быть помехи из-за интерференции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 27 сентября по 20 октября в разных регионах России возможны помехи на телевидении из-за солнечной интерференции, сообщили представители пресс-службы РТРС в комментарии РИА Новости. По их словам, это явление возникает, когда радиоволны Солнца могут влиять на прием спутникового сигнала. Однако цифровые технологии РТРС минимизируют эффект, делая его почти незаметным для большинства зрителей.

С 27 сентября над Россией будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи. Цифровые технологии РТРС сводят влияние интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге предложила открыть отдельный «маргинальный» телеканал для обсуждения семейных конфликтов и разногласий. Она назвала существующие шоу проявлением дурного тона.

Кроме того, актер скетч-шоу «6 кадров» Сергей Дорогов признался, что обижался на коллегу и друга, народного артиста России Федора Добронравова. Он отметил, что именно его уход стал причиной закрытия проекта в 2014 году.

телевидение
Помехи
солнце
спутники
