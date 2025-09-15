Россиян предупредили о помехах в телевещании из-за одного явления

С 27 сентября по 20 октября в разных регионах России возможны помехи на телевидении из-за солнечной интерференции, сообщили представители пресс-службы РТРС в комментарии РИА Новости. По их словам, это явление возникает, когда радиоволны Солнца могут влиять на прием спутникового сигнала. Однако цифровые технологии РТРС минимизируют эффект, делая его почти незаметным для большинства зрителей.

С 27 сентября над Россией будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи. Цифровые технологии РТРС сводят влияние интерференции к минимуму и делают ее незаметной для подавляющего большинства телезрителей, — говорится в сообщении.

