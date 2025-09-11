Празднование Дня города в Москве
Захарова предложила создать маргинальный канал для «грязного белья» семей

Захарова предложила создать маргинальный канал для шоу о ссорах семей

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова на международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге предложила создать отдельный «маргинальный» телеканал, на котором бы обсуждалось «грязное белье» семей — их конфликты и разногласия. Она назвала выходящие сейчас шоу дурным тоном, передает корреспондент NEWS.ru.

Хотят на телевидении? Пожалуйста, пусть это будет какой-то отдельный канал маргинальный и все туда, но на центральное телевидение такое нельзя пускать. Это дурной тон, — пояснила Захарова.

Ранее она рассказала, что в 1990-е годы ее вдохновляла телевизионная передача «Квартирный вопрос». Дипломат добавила, что в этот период ее семья столкнулась с трудностями, однако это шоу, напротив, транслировало идею близости родственников и духа очага.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что телевизионные передачи, в которых родители определяют отцовство с детьми с помощью ДНК-тестов, противоречат российским традиционно-нравственным ценностям. Она призвала общественность задуматься об этом.

