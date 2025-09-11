Голикова осудила передачи с ДНК-тестами на отцовство

Телевизионные передачи, в которых родители определяют отцовство с детьми с помощью ДНК-тестов, противоречат российским традиционно-нравственным ценностям, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Она призвала общественность задуматься об этом, передает корреспондент NEWS.ru.

Практически на каждом канале есть передача, которая определяет ДНК папы и ребенка, от которого произошел этот ребенок. Может, нам уже надо каким-то образом переворачивать эту историю? Уже невозможно, рассуждая о традиционных духовно-нравственных ценностях, замерять ДНК. Ну как-то нам, наверное, всем надо об этом задуматься, — сказала она.

Ранее Голикова назвала зарплату за рождение ребенка неверной с идеологической точки зрения. По ее словам, это семейные, а не трудовые отношения. Такой комментарий Голикова дала на фоне предложения устанавливать зарплату за рождение детей.

Также в Госдуме предложили при рождении ребенка открывать каждому из них счет с первоначальным взносом 100 тысяч рублей. Депутат Сергей Миронов обозначил, что средства следует выделять из федерального бюджета для повышения рождаемости.