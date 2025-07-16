Голикова выступила против зарплаты за рождение ребенка Голикова назвала зарплату за рождение ребенка неверной с точки зрения идеологии

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала зарплату за рождение ребенка неверной с идеологической точки зрения на правительственном часе в Госдуме. По ее словам, это семейные, а не трудовые отношения. Такой комментарий Голикова дала на фоне предложения устанавливать зарплату за рождение детей.

Все-таки рождение ребенка — это семейные отношения, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это в принципе идеологически не очень правильно, — подчеркнула вице-премьер.

Голикова пояснила, что зарплата является установленными взаимоотношениями работника и работодателем. Вице-премьер сослалась на ТК РФ, объясняя свою позицию.

Ранее в Госдуме приняли изменения в Налоговый кодекс по выплатам от работодателя при рождении ребенка. В нижней палате парламента уточнили, что сумма, с которой женщины не обязаны платить НДФЛ, увеличена в 20 раз, с 50 тысяч до 1 млн рублей.

Также в Госдуме предложили при рождении ребенка открывать каждому из них счет с первоначальным взносом 100 тысяч рублей. Депутат Сергей Миронов обозначил, что средства следует выделять из федерального бюджета для повышения рождаемости.