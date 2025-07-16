Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 17:18

Голикова выступила против зарплаты за рождение ребенка

Голикова назвала зарплату за рождение ребенка неверной с точки зрения идеологии

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала зарплату за рождение ребенка неверной с идеологической точки зрения на правительственном часе в Госдуме. По ее словам, это семейные, а не трудовые отношения. Такой комментарий Голикова дала на фоне предложения устанавливать зарплату за рождение детей.

Все-таки рождение ребенка — это семейные отношения, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка — это в принципе идеологически не очень правильно, — подчеркнула вице-премьер.

Голикова пояснила, что зарплата является установленными взаимоотношениями работника и работодателем. Вице-премьер сослалась на ТК РФ, объясняя свою позицию.

Ранее в Госдуме приняли изменения в Налоговый кодекс по выплатам от работодателя при рождении ребенка. В нижней палате парламента уточнили, что сумма, с которой женщины не обязаны платить НДФЛ, увеличена в 20 раз, с 50 тысяч до 1 млн рублей.

Также в Госдуме предложили при рождении ребенка открывать каждому из них счет с первоначальным взносом 100 тысяч рублей. Депутат Сергей Миронов обозначил, что средства следует выделять из федерального бюджета для повышения рождаемости.

Госдума
Татьяна Голикова
дети
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин прибыл с визитом в Уральский федеральный округ
Как оформить инвалидность лежачему больному: пошаговая инструкция
«Явная паника»: военэксперт о ситуации на Сумском направлении
Стали известны финансовые последствия перерасчета рабочего стажа матерям
Зеленскому посоветовали не обольщаться решением Трампа по Украине
ВСУ целятся в Москву: какое оружие получит Украина, чем ПВО закроет cтолицу
Японец может сесть в тюрьму после бронирования 580 номеров из мести
Где ты, Леся? В Крыму ищут пропавшую в апреле медсестру, новые подобности
Названа оптимальная продолжительность сна
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Врач опроверг распространенный миф о венерических заболеваниях
Депутат раскрыл, кто должен стать для россиян примером для подражания
Захарова раскрыла состояние российских дипломатов в Дамаске
В Бирюлево обнаружили бешенство
Командиров на одном направлении обвинили в пособничестве противнику
Туристы купили путевку за 700 тысяч рублей и попали в антисанитарию
Шойгу назвал сценарий, при котором ЕС может потратить активы России на ВСУ
Раскрыты потенциальные опасности любимого летнего лакомства
Всех фигурантов дела об убийствах прошлых лет на Урале оставили под арестом
Новозеландский охотник обнаружил крайне редкую птицу
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Общество

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.