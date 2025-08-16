Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Стань лучшей свекровью: готовим кабачки на зиму — заготовка просто топ

Стань лучшей свекровью: готовим кабачки на зиму — заготовка просто топ Стань лучшей свекровью: готовим кабачки на зиму — заготовка просто топ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки на зиму можно приготовить нескучным образом. Если вам надоели старые рецепты, то предлагаем добавить новых ноток!

Ингредиенты на 3 банки объемом по 0,5 л: кабачки — 1,5 кг (молодые), морковь — 1 шт., чеснок — 3-4 зубчика, укроп — несколько веточек, перец чили — по вкусу. Для маринада кабачков на зиму в медово-горчичной заливке нужны: вода — 500 мл, мед — 3 ст. л., горчица зернистая — 2 ст. л., уксус яблочный 6% — 100 мл, соль — 1 ст. л., сахар — 2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., перец горошком — 5–7 шт.

По этому рецепту кабачков на зиму нужно: нарезать кружочками главный ингредиент, морковь — соломкой. В стерильные банки уложите укроп, чеснок, чили, затем кабачки и морковь. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром, специями. Добавьте уксус, мед и горчицу.

Залейте банки кипящим маринадом, стерилизуйте 10–12 мин. Закатайте свои вкусные кабачки, переверните, достаньте для них покрывало. И все!

общество
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
