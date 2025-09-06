В МВД назвали самую распространенную киберугрозу МВД РФ: доксинг является самой распространенной и наиболее опасной киберугрозой

Незаконный сбор личной информации о человеке без его согласия, который называется доксингом, является самой распространенной киберугрозой, заявили специалисты Управления по борьбе с киберпреступностью МВД. По их данным, с этой практикой ежедневно сталкиваются тысячи пользователей по всему миру.

Целью таких действий является шантаж, психологическое давление или мошенничество. Злоумышленники создают специализированные каналы в мессенджерах и соцсетях для распространения данных. Только за одну неделю августа администрация Telegram заблокировала сотни таких каналов по обращениям пользователей.

Практика доксинга особенно опасна, когда инициаторами или координаторами таких кампаний становятся государственные структуры или аффилированные с ними организации, — указано в сообщении.

Это может привести к масштабным атакам на критическую инфраструктуру и дестабилизации обстановки в стране. Случаи доксинга участились с 2022 года. В Сети нередко оказываются номера телефонов, адреса и профили пользователей на различных платформах.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров рассказал о борьбе с такими каналами. По его словам, если ресурс заблокирован, значит у мессенджера есть неопровержимые доказательства публикации дискредитирующих данных, которые затем удалялись за деньги. Некоторые администраторы каналов были пойманы на продаже так называемых «защитных блоков» — услуги по удалению компрометирующей информации за оплату.