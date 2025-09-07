Полет самолетов ограничен над одним из регионов России Росавиация объявила об ограничении полетов в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Запреты введены в соответствии со стандартными процедурами обеспечения авиационной безопасности.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

Временные ограничения затрагивают все категории воздушных судов. Они будут действовать до дальнейшего уведомления.

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Однако пассажирам рекомендуется уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков. Причины введения временных ограничений не уточняются.

Ранее Росавиация сообщила о первом полете импортозамещенного самолета SJ 100 в Комсомольске-на-Амуре. Воздушное судно, созданное с использованием серийных технологий, поднялось в небо с заводского аэродрома. В его конструкции применили отечественные компоненты, включая новые двигатели ПД-8. Самолет демонстрирует целевой облик, который планируют для будущих поставок, хотя процесс его сертификации еще продолжается.