«Я готов сражаться»: Бастрыкин о мигрантах, терроре и Украине

Ровно 18 лет назад, 7 сентября 2007 года, по указу президента был образован Следственный комитет при прокуратуре РФ, предшественник нынешнего СК. Его действующий руководитель Александр Бастрыкин — фигура, чьи заявления регулярно вызывают бурные обсуждения. NEWS.ru собрал наиболее яркие его высказывания последних лет — о мигрантах, экстремизме и Украине.

Об ужесточении законов в отношении мигрантов

В 2022 году глава СК распекал российских предпринимателей за то, что «в погоне за прибылью бизнес-сообщество заинтересовано в сохранении существующего положения фактически рабского труда мигрантов и их правовой незащищенности».

«Неспособность мигрантов адаптироваться к российскому менталитету, а также то, что работодатели не организуют для них надлежащие социально-бытовые условия, провоцирует „нарастающую агрессию“ со стороны приезжих», — заявлял тогда Бастрыкин и призывал ввести в России стимулирующие механизмы «для законопослушных и общественно ориентированных предпринимателей» и дополнительные меры по «интеграции мигрантов в российское общество».

Сейчас Бастрыкин выступает за ограничение въезда трудовых мигрантов в Россию. Он связывает с их притоком рост преступности в стране. В 2024 году на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) он отметил, что в СК нашли «фишку», которая привела к постепенному отъезду мигрантов на родину.

«Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции», — сказал он.

Также на ПМЮФ-2024 он обратился к присутствующим в зале представителям российского бизнеса. Он призвал предпринимателей развивать внутреннюю миграцию, а не заводить иностранных рабочих.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я готов сражаться. Готовьтесь и вы. Виноват наш бизнес. Он у нас хороший, но разный. Что нужно нашему бизнесу? Дешевая рабочая сила. Для чего? Для получения прибыли. <…> Чем меньше денег бизнес тратит на рабочую силу, тем выше прибыль бизнеса. Вот в чем корень зла. Я думаю, что нашему бизнесу надо подумать не только о прибыли, а об интересах нашего государства, о безопасности нашего государства. В условиях специальной военной операции такая миграционная политика и рост преступности среди мигрантов, и экстремизм, прирост которого составляет 147%, просто недопустимы. Это угроза национальной безопасности», — заявил Бастрыкин.

Также глава СК заявил, что к нему часто обращаются россияне с просьбой защитить их от мигрантов. По его словам, иностранцы ведут себя агрессивно: нападают на мужчин, пристают к женщинам. В качестве примера Бастрыкин вспомнил случай, который произошел в Новосибирске.

«Там что-то строить стали, отвели общежитие для мигрантов. И окружающие к нам обратились за помощью: „Они заехали вечером, человек 500, устроили пьянку, гулянку, пристают к девушкам, бьют русских. Помогите, Следственный комитет!“ Я поинтересовался, как они там оказались. Турецкая фирма завезла узбеков и таджиков, и они там беспредельничают», — сказал он.

Говоря о миграции, глава СК не ограничился сухой статистикой. На ПМЮФ в 2025 году в своем выступлении он призвал запретить иностранцам привозить в Россию их семьи.

«Самое главное — никаких жен, мужей, бабушек, дедушек и детей. Он (мигрант. — NEWS.ru) приезжает сюда работать. И пускай все это оплачивает предприниматель», — заявил глава СК.

По мнению Бастрыкина, льготы и поблажки для мигрантов должны быть исключены. Он подчеркнул, что ему докладывают о потребности в 400 тысячах иностранных рабочих, а их — миллионы.

«У нас есть территория, где большая безработица: Псковская, Вологодская области, Карелия. Почему оттуда не завозить русских, граждан российских? Установить для работодателей требования о первоочередном приеме на работу именно наших граждан, обеспечить достойный уровень — гарантии, зарплаты и т. д., соответствующий квалификации и образованию граждан России, которые приходят на работу к нашим предпринимателям», — предложил Бастрыкин на ПМЮФ-2025.

Теракт в «Крокус Сити Холле», март 2024 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О «Крокусе» и смертной казни

Весной 2024 года произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Бастрыкин взял расследование под свой контроль и лично комментировал ход следствия. В связи с этими событиями он высказался за возвращение в РФ смертной казни, считая ее единственным адекватным наказанием за подобные преступления.

«Почему нам не снять мораторий? <…> В результате теракта в „Крокус Сити Холле“ погибли 145 человек. Если в советское время <…> могло быть назначено наказание в виде смертной казни, то этим 15 обвиняемым максимум может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки, медицинский осмотр, включая стоматолога», — негодовал глава СК.

Об исламистах и запрете религиозных атрибутов

Бастрыкин также уделяет особое внимание участившимся преступлениям экстремистского и террористического характера. По его словам, в 2024 году их число увеличилось на 2,7%. Председатель СК связывает это с притоком приверженцев радикального ислама на территорию РФ.

«В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В Ростовской тюрьме — кто совершил? Террористы, исламисты. Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Мы обязаны на это реагировать, причем самым решительным образом. Никаких полумер тут быть не может», — говорил Бастрыкин.

В июне 2024 года на ПМЮФ ему задали вопрос, нужно ли запретить в России никабы. Бастрыкин заявил, что религиозные атрибуты в публичном пространстве могут использоваться как инструмент давления и политизации.

«Мы не можем допускать, чтобы под видом религиозных атрибутов происходила радикализация, навязывание чуждых норм и, по сути, подготовка к экстремистской деятельности. Россия — светское государство, и закон здесь должен быть один для всех», — уверен Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

О подражании Украины нацистам из Третьего рейха

«Широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения», — так в феврале 2025 года Бастрыкин описывал деятельность украинского руководства и его союзников в отношении россиян. Он неоднократно указывал на нацистскую сущность киевских политиков, сравнивал их идеологию с той, что господствовала в Третьем рейхе.

«Военное и политическое руководство Украины не только предпринимает усердные попытки по возрождению на своей территории губительной нацистской идеологии, но и последовательно реализует политику геноцида в отношении мирных жителей Донбасса», — говорил руководитель СК.

Он также отмечал особую жестокость властей Украины. По его мнению, они превзошли даже руководство нацистской Германии.

«Когда я был в Мариуполе после его освобождения от украинских вооруженных формирований, лично убедился в этом. Вид города меня шокировал. Даже Ленинград после блокады представлял собой не столь ужасающее зрелище», — делился Бастрыкин.

О коррупции

Еще один вопрос, который, по мнению Бастрыкина, требует законодательных изменений, — это борьба с коррупцией. Глава СК называет взяточничество «главной проблемой России». Больше трети подобных преступлений, заявил он, совершают представители силовых структур, однако, и, по его словам, следователям нет дела до того, кто перед ними: чиновник, военнослужащий или предприниматель.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я твердо уверен, что каждый чиновник, военнослужащий независимо от должности и размера звезд на погонах обязан всецело осознавать уровень своей ответственности перед страной, в том числе степень возможного наказания за неисполнение своих должностных обязанностей», — комментировал Бастрыкин череду коррупционных дел вокруг сотрудников Минобороны РФ.

Глава Следкома особенно резко отзывался о коррупции в оборонно-промышленном комплексе. «Дальше уже ехать некуда», — говорит по этому поводу Бастрыкин.

Он считает, что действия, причиняющие ущерб безопасности государства, должны быть признаны отягчающим обстоятельством.

