07 сентября 2025 в 00:00

«Я готов сражаться»: Бастрыкин о мигрантах, терроре и Украине

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ровно 18 лет назад, 7 сентября 2007 года, по указу президента был образован Следственный комитет при прокуратуре РФ, предшественник нынешнего СК. Его действующий руководитель Александр Бастрыкин — фигура, чьи заявления регулярно вызывают бурные обсуждения. NEWS.ru собрал наиболее яркие его высказывания последних лет — о мигрантах, экстремизме и Украине.

Об ужесточении законов в отношении мигрантов

В 2022 году глава СК распекал российских предпринимателей за то, что «в погоне за прибылью бизнес-сообщество заинтересовано в сохранении существующего положения фактически рабского труда мигрантов и их правовой незащищенности».

«Неспособность мигрантов адаптироваться к российскому менталитету, а также то, что работодатели не организуют для них надлежащие социально-бытовые условия, провоцирует „нарастающую агрессию“ со стороны приезжих», — заявлял тогда Бастрыкин и призывал ввести в России стимулирующие механизмы «для законопослушных и общественно ориентированных предпринимателей» и дополнительные меры по «интеграции мигрантов в российское общество».

Сейчас Бастрыкин выступает за ограничение въезда трудовых мигрантов в Россию. Он связывает с их притоком рост преступности в стране. В 2024 году на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) он отметил, что в СК нашли «фишку», которая привела к постепенному отъезду мигрантов на родину.

«Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции», — сказал он.

Также на ПМЮФ-2024 он обратился к присутствующим в зале представителям российского бизнеса. Он призвал предпринимателей развивать внутреннюю миграцию, а не заводить иностранных рабочих.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я готов сражаться. Готовьтесь и вы. Виноват наш бизнес. Он у нас хороший, но разный. Что нужно нашему бизнесу? Дешевая рабочая сила. Для чего? Для получения прибыли. <…> Чем меньше денег бизнес тратит на рабочую силу, тем выше прибыль бизнеса. Вот в чем корень зла. Я думаю, что нашему бизнесу надо подумать не только о прибыли, а об интересах нашего государства, о безопасности нашего государства. В условиях специальной военной операции такая миграционная политика и рост преступности среди мигрантов, и экстремизм, прирост которого составляет 147%, просто недопустимы. Это угроза национальной безопасности», — заявил Бастрыкин.

Также глава СК заявил, что к нему часто обращаются россияне с просьбой защитить их от мигрантов. По его словам, иностранцы ведут себя агрессивно: нападают на мужчин, пристают к женщинам. В качестве примера Бастрыкин вспомнил случай, который произошел в Новосибирске.

«Там что-то строить стали, отвели общежитие для мигрантов. И окружающие к нам обратились за помощью: „Они заехали вечером, человек 500, устроили пьянку, гулянку, пристают к девушкам, бьют русских. Помогите, Следственный комитет!“ Я поинтересовался, как они там оказались. Турецкая фирма завезла узбеков и таджиков, и они там беспредельничают», — сказал он.

Говоря о миграции, глава СК не ограничился сухой статистикой. На ПМЮФ в 2025 году в своем выступлении он призвал запретить иностранцам привозить в Россию их семьи.

«Самое главное — никаких жен, мужей, бабушек, дедушек и детей. Он (мигрант. — NEWS.ru) приезжает сюда работать. И пускай все это оплачивает предприниматель», — заявил глава СК.

По мнению Бастрыкина, льготы и поблажки для мигрантов должны быть исключены. Он подчеркнул, что ему докладывают о потребности в 400 тысячах иностранных рабочих, а их — миллионы.

«У нас есть территория, где большая безработица: Псковская, Вологодская области, Карелия. Почему оттуда не завозить русских, граждан российских? Установить для работодателей требования о первоочередном приеме на работу именно наших граждан, обеспечить достойный уровень — гарантии, зарплаты и т. д., соответствующий квалификации и образованию граждан России, которые приходят на работу к нашим предпринимателям», — предложил Бастрыкин на ПМЮФ-2025.

Теракт в «Крокус Сити Холле», март 2024 года Теракт в «Крокус Сити Холле», март 2024 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О «Крокусе» и смертной казни

Весной 2024 года произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Бастрыкин взял расследование под свой контроль и лично комментировал ход следствия. В связи с этими событиями он высказался за возвращение в РФ смертной казни, считая ее единственным адекватным наказанием за подобные преступления.

«Почему нам не снять мораторий? <…> В результате теракта в „Крокус Сити Холле“ погибли 145 человек. Если в советское время <…> могло быть назначено наказание в виде смертной казни, то этим 15 обвиняемым максимум может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки, медицинский осмотр, включая стоматолога», — негодовал глава СК.

Об исламистах и запрете религиозных атрибутов

Бастрыкин также уделяет особое внимание участившимся преступлениям экстремистского и террористического характера. По его словам, в 2024 году их число увеличилось на 2,7%. Председатель СК связывает это с притоком приверженцев радикального ислама на территорию РФ.

«В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В Ростовской тюрьме — кто совершил? Террористы, исламисты. Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию. Мы обязаны на это реагировать, причем самым решительным образом. Никаких полумер тут быть не может», — говорил Бастрыкин.

В июне 2024 года на ПМЮФ ему задали вопрос, нужно ли запретить в России никабы. Бастрыкин заявил, что религиозные атрибуты в публичном пространстве могут использоваться как инструмент давления и политизации.

«Мы не можем допускать, чтобы под видом религиозных атрибутов происходила радикализация, навязывание чуждых норм и, по сути, подготовка к экстремистской деятельности. Россия — светское государство, и закон здесь должен быть один для всех», — уверен Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

О подражании Украины нацистам из Третьего рейха

«Широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения», — так в феврале 2025 года Бастрыкин описывал деятельность украинского руководства и его союзников в отношении россиян. Он неоднократно указывал на нацистскую сущность киевских политиков, сравнивал их идеологию с той, что господствовала в Третьем рейхе.

«Военное и политическое руководство Украины не только предпринимает усердные попытки по возрождению на своей территории губительной нацистской идеологии, но и последовательно реализует политику геноцида в отношении мирных жителей Донбасса», — говорил руководитель СК.

Он также отмечал особую жестокость властей Украины. По его мнению, они превзошли даже руководство нацистской Германии.

«Когда я был в Мариуполе после его освобождения от украинских вооруженных формирований, лично убедился в этом. Вид города меня шокировал. Даже Ленинград после блокады представлял собой не столь ужасающее зрелище», — делился Бастрыкин.

О коррупции

Еще один вопрос, который, по мнению Бастрыкина, требует законодательных изменений, — это борьба с коррупцией. Глава СК называет взяточничество «главной проблемой России». Больше трети подобных преступлений, заявил он, совершают представители силовых структур, однако, и, по его словам, следователям нет дела до того, кто перед ними: чиновник, военнослужащий или предприниматель.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я твердо уверен, что каждый чиновник, военнослужащий независимо от должности и размера звезд на погонах обязан всецело осознавать уровень своей ответственности перед страной, в том числе степень возможного наказания за неисполнение своих должностных обязанностей», — комментировал Бастрыкин череду коррупционных дел вокруг сотрудников Минобороны РФ.

Глава Следкома особенно резко отзывался о коррупции в оборонно-промышленном комплексе. «Дальше уже ехать некуда», — говорит по этому поводу Бастрыкин.

Он считает, что действия, причиняющие ущерб безопасности государства, должны быть признаны отягчающим обстоятельством.

Александр Бастрыкин
СК РФ
Следственный комитет
Следком
следователи
цитаты
мигранты
Украина
коррупция
террористы
Максим Ширяев
М. Ширяев
