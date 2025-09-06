«Узнаем имя автора»: главе Дагестана не понравилась песня про него

Глава Дагестана Сергей Меликов резко осудил посвященную ему песню, которая распространяется в мессенджерах. Он в своем Telegram-канале назвал это произведение нелепой шуткой и возможной провокацией, направленной против республики.

Композиция, восхваляющая деятельность Меликова на посту главы региона, начала распространяться в дагестанских чатах WhatsApp в конце рабочей недели. Руководитель республики дал резкую оценку этому творению, подчеркнув, что не приемлет подхалимства ни в каких проявлениях.

Всем понятно, что это шутка, но, по-моему, не смешная… Сложение глупых стихов о руководителе региона, в котором все еще масса нерешенных проблем, не просто нелепая шутка. Это действительно смахивает на провокацию со стороны неких сил, не желающих нашей республике добра. […] Постараемся узнать имя автора этого «творчества», чтобы попросить его направить свою энергию в более благодарное русло, — указал Меликов.

Он подчеркнул, что современное искусство должно посвящаться героям, защищающим страну, а не чиновникам. Глава Дагестана призвал помнить об этом всех, кто испытывает желание сочинить очередную оду руководителям.

