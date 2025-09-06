Российская чиновница сравнила население с тараканами В Барнауле чиновница назвала горожан тараканами и осталась безнаказанной

В Барнауле чиновница назвала местных жителей тараканами, сообщает Telegram-канал Baza. Имя госслужащей не раскрывается. Отмечается, что женщина опубликовала в мессенджере кадры ликвидации стихийного рынка. На них видно, как люди пытаются спасти свое имущество от приехавшего крушить прилавки трактора.

Тараканы спасают свой хлам, — подписала она ролик.

В администрации Ленинского района Барнаула не сочли публикацию чиновницы нарушением и не наказали ее. Но при этом женщина удалила пост из сторис.

Ранее глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко добился взыскания 1000 рублей с 80-летней пенсионерки за моральный ущерб. Поводом стали слова женщины «врет как дышит» и другие высказывания. Причиной для обращения в суд послужили публичные комментарии пожилой женщины в местном паблике.

До этого глава Кулойского городского поселения Архангельской области Михаил Чернушенко назвал шуткой свое заявление о намерении опубликовать пофамильные списки тех, кто не участвовал в выборах. Чиновник заявил, что соответствующее сообщение от его имени опубликовали друзья.