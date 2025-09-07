В Microsoft предупредили о возможных проблемах в работе сервисов

Несколько международных подводных кабелей в Красном море получили повреждения, предупредили сотрудники американской корпорации Microsoft. Это может вызвать проблемы в работе облачных сервисов Microsoft Azure.

Представители компании предупредили пользователей о возможных задержках трафика между регионами. Причины повреждения телекоммуникационных линий пока не уточняются.

Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море, — говорится в заявлении Microsoft.

Красное море является критически важным маршрутом для глобальных телекоммуникационных соединений, связывающим Европу с Азией и Африкой. Восстановительные работы могут быть осложнены продолжающейся нестабильной обстановкой в регионе.

Ранее сообщалось, что члены вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) регулярно наносят удары по судам в Красном море. Недавно были совершены атаки на два судна из-за нарушения введенного мятежниками запрета на сотрудничество с израильскими портами.