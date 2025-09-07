Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 01:54

В Microsoft предупредили о возможных проблемах в работе сервисов

Сотрудники Microsoft заявили о повреждении международных кабелей в Красном море

Фото: Социальные сети

Несколько международных подводных кабелей в Красном море получили повреждения, предупредили сотрудники американской корпорации Microsoft. Это может вызвать проблемы в работе облачных сервисов Microsoft Azure.

Представители компании предупредили пользователей о возможных задержках трафика между регионами. Причины повреждения телекоммуникационных линий пока не уточняются.

Трафик, идущий через Ближний Восток из азиатского и европейского регионов и обратно, может столкнуться с задержками из-за повреждения нескольких подводных оптоволоконных кабелей в Красном море, — говорится в заявлении Microsoft.

Красное море является критически важным маршрутом для глобальных телекоммуникационных соединений, связывающим Европу с Азией и Африкой. Восстановительные работы могут быть осложнены продолжающейся нестабильной обстановкой в регионе.

Ранее сообщалось, что члены вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) регулярно наносят удары по судам в Красном море. Недавно были совершены атаки на два судна из-за нарушения введенного мятежниками запрета на сотрудничество с израильскими портами.

Красное море
атаки
Microsoft
проблемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как Сталин и Рузвельт»: озвучено, кто предотвратит третью мировую войну
Почти рак: симптомы и причины язвы желудка, как избежать. Ликбез от врача
В Microsoft предупредили о возможных проблемах в работе сервисов
SHOT: минимум три взрыва прогремели в Ростовской области
На ЗАЭС раскрыли данные о радиационном фоне после атаки дронов ВСУ
Смерть мужа, наследство, новые роли: как живет вдова Мороза Исакова
Макрон нашел «виноватого» во всех проблемах Франции
Потомок слуг нацистов Каллас истерит от победы РФ над Германией: ЕС в шоке
Полет самолетов ограничен над одним из регионов России
Народные приметы на 7 сентября: Тит Листопадник и его предсказания
Венецианский кинофестиваль 2025: кто взял «Золотого льва», список лауреатов
В ВС РФ начались поставки дронов с опцией замены модуля видеопередачи
Силы ПВО сбили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России
Расследовавший коррупцию на Украине журналист найден мертвым
«Я готов сражаться»: Бастрыкин о мигрантах, терроре и Украине
«Узнаем имя автора»: главе Дагестана не понравилась песня про него
Петербуржцы «заплакали» из-за химического запаха в нескольких районах
Зеленского уличили в панике из-за неожиданного предложения Путина
Баснословные гонорары, новый роман, санкции: как живет Полина Гагарина
В Молдавии умирают пенсионеры из-за сумм штрафов за переводы из РФ
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.