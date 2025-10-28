Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 19:47

Microsoft заключила сделку с OpenAI

Microsoft приобрела 27% акций OpenAI с доступом к ИИ-технологиям до 2032 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Microsoft и OpenAI объявили о подписании нового долгосрочного соглашения, в рамках которого технологический гигант получит 27% акций коммерческого подразделения OpenAI Group PBC стоимостью около $135 млрд. Сделка предусматривает сохранение эксклюзивных прав Microsoft на продукты OpenAI, созданные с использованием инструментов Azure, до создания универсального искусственного интеллекта (AGI), с продлением лицензионных соглашений до 2032 года.

В рамках реструктуризации коммерческое подразделение OpenAI преобразуется в общественно-полезную корпорацию (PBC), при этом Microsoft сохраняет права на часть разработок стартапа в области исследований до 2030 года или до верификации AGI. OpenAI получает возможность разрабатывать новые продукты с третьими лицами и размещать их в любом облаке, кроме API-продуктов, которые останутся на Azure.

Отдельным пунктом соглашения стало право OpenAI предоставлять доступ к API госзаказчикам в сфере нацбезопасности независимо от поставщика облачных услуг. Одновременно с этим стартап заключил контракт на приобретение дополнительных сервисов Azure на $250 млрд.

Ранее OpenAI представила новый инструмент AgentKit, предназначенный для упрощения создания и развертывания ИИ-агентов различной сложности. Это единый набор компонентов, упрощающий разработку автономных помощников для различных задач. Инструмент включает три основных модуля: Agent Builder для визуального проектирования логики агентов, ChatKit для встраивания чат-интерфейсов в приложения и Evals for Agents для оценки производительности ИИ-решений.

OpenAI
Microsoft
сделки
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Отмотали бы все назад»: Пригожин об эмиграции Пугачевой и Галкина
Стало известно о подготовке Великобритании к размещению войск на Украине
ПВО вновь сработала в небе над Москвой
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Газе
Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля
В российском регионе раскрыли, как жить с ограничениями мобильной Сети
Раскрыта информация о россиянах на Ямайке перед ураганом «Мелисса»
Белоруссия готова к диалогу с ЕС при соблюдении нескольких условий
Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе
«Дали свои плоды»: Харламов отреагировал на смерть Мухича
Карл III открыл первый в Великобритании мемориал ЛГБТ-военным
В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника
Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР
В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов после крушения крана
Силы ПВО России за пять часов сбили 15 украинских дронов
Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу
Медведев предложил способ увековечивания памяти о бойцах СВО
Минюст включил песню «Розы гибнут на газонах…» в список экстремистских
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.