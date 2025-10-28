Microsoft заключила сделку с OpenAI Microsoft приобрела 27% акций OpenAI с доступом к ИИ-технологиям до 2032 года

Microsoft и OpenAI объявили о подписании нового долгосрочного соглашения, в рамках которого технологический гигант получит 27% акций коммерческого подразделения OpenAI Group PBC стоимостью около $135 млрд. Сделка предусматривает сохранение эксклюзивных прав Microsoft на продукты OpenAI, созданные с использованием инструментов Azure, до создания универсального искусственного интеллекта (AGI), с продлением лицензионных соглашений до 2032 года.

В рамках реструктуризации коммерческое подразделение OpenAI преобразуется в общественно-полезную корпорацию (PBC), при этом Microsoft сохраняет права на часть разработок стартапа в области исследований до 2030 года или до верификации AGI. OpenAI получает возможность разрабатывать новые продукты с третьими лицами и размещать их в любом облаке, кроме API-продуктов, которые останутся на Azure.

Отдельным пунктом соглашения стало право OpenAI предоставлять доступ к API госзаказчикам в сфере нацбезопасности независимо от поставщика облачных услуг. Одновременно с этим стартап заключил контракт на приобретение дополнительных сервисов Azure на $250 млрд.

Ранее OpenAI представила новый инструмент AgentKit, предназначенный для упрощения создания и развертывания ИИ-агентов различной сложности. Это единый набор компонентов, упрощающий разработку автономных помощников для различных задач. Инструмент включает три основных модуля: Agent Builder для визуального проектирования логики агентов, ChatKit для встраивания чат-интерфейсов в приложения и Evals for Agents для оценки производительности ИИ-решений.