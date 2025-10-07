Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 11:25

OpenAI представила свою новую разработку

OpenAI представила AgentKit для быстрой разработки ИИ‑агентов

Фото: Cfoto/Global Look Press

OpenAI представила новый инструмент AgentKit, предназначенный для упрощения создания и развертывания ИИ-агентов различной сложности, сообщается на сайте компании. Это единый набор компонентов, упрощающий разработку автономных помощников для различных задач.

Сегодня мы представляем AgentKit — полный набор инструментов для разработчиков и предприятий, позволяющий создавать, развертывать и оптимизировать агенты, — говорится в сообщении.

Инструмент включает три основных модуля: Agent Builder для визуального проектирования логики агентов, ChatKit для встраивания чат-интерфейсов в приложения и Evals for Agents для оценки производительности ИИ-решений. На демонстрации инженер компании создала двух рабочих агентов менее чем за восемь минут.

AgentKit уже используется первыми партнерами компании для внедрения и масштабирования ИИ-агентов. Теперь инструмент содержит все необходимые компоненты, которые ранее отсутствовали при создании первых прототипов агентов.

Ранее сообщалось, что OpenAI стала самым дорогим стартапом в мире, обогнав SpaceX, принадлежащую миллиардеру Илону Маску. Стоимость разработчика ИИ достигла $500 млрд.

