OpenAI представила свою новую разработку

OpenAI представила новый инструмент AgentKit, предназначенный для упрощения создания и развертывания ИИ-агентов различной сложности, сообщается на сайте компании. Это единый набор компонентов, упрощающий разработку автономных помощников для различных задач.

Сегодня мы представляем AgentKit — полный набор инструментов для разработчиков и предприятий, позволяющий создавать, развертывать и оптимизировать агенты, — говорится в сообщении.

Инструмент включает три основных модуля: Agent Builder для визуального проектирования логики агентов, ChatKit для встраивания чат-интерфейсов в приложения и Evals for Agents для оценки производительности ИИ-решений. На демонстрации инженер компании создала двух рабочих агентов менее чем за восемь минут.

AgentKit уже используется первыми партнерами компании для внедрения и масштабирования ИИ-агентов. Теперь инструмент содержит все необходимые компоненты, которые ранее отсутствовали при создании первых прототипов агентов.

Ранее сообщалось, что OpenAI стала самым дорогим стартапом в мире, обогнав SpaceX, принадлежащую миллиардеру Илону Маску. Стоимость разработчика ИИ достигла $500 млрд.