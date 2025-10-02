Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 13:01

«Оценка в $500 млрд»: молодая компания обогнала SpaceX по стоимости

OpenAI достигла оценки в $500 млрд и стала самым дорогим стартапом в мире

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская компания OpenAI стала самым дорогим стартапом в мире, обогнав SpaceX, принадлежащую миллиардеру Илону Маску, сообщает агентство Bloomberg. Стоимость разработчика ИИ достигла $500 млрд.

OpenAI обогнал SpaceX и стал крупнейшим стартапом в мире после того, как владелец ChatGPT заключил сделку, которая помогла достигнуть оценки в $500 млрд. По словам источника, знакомого с ситуацией, нынешние и бывшие сотрудники OpenAI смогли продать акции на сумму около $6,6 млрд ряду инвесторов, — говорится в материале.

Ранее западные СМИ сообщали, что Маск сосредоточен на противостоянии с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом, из-за чего сотрудники компании сталкиваются с сильным давлением и непомерной нагрузкой. По словам собеседника, предприниматель затаил обиду на ChatGPT и тратит все свое время на попытки убрать конкурента из гонки. К тому же миллиардер стремительно меняет заместителей, которые не справляются с высоким ритмом. По утверждению топ-менеджеров, нагрузка в компании существенно возросла после запуска ChatGPT в 2022 году.

