30 сентября 2025 в 16:01

Стало известно, кто отравляет жизнь Маску

FT: Маск стал одержимым из-за конкуренции с главой OpenAI Альтманом

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Global Look Press

Миллиардер и глава xAI Илон Маск сосредоточен на противостоянии с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом, из-за чего сотрудники компании сталкиваются с сильным давлением и непомерной нагрузкой, передает Financial Times со ссылкой на бывшего топ-менеджера компании. По словам собеседника, предприниматель затаил обиду на ChatGPT и тратит все свое время на попытки убрать конкурента из гонки.

Возросло число тех, кто уходит из-за выгорания или разочарования в сменах стратегии Маска, массовых сокращений и его политических взглядов, — сообщил источник.

Один из доверенных лиц Маска сообщил, что он стремительно меняет заместителей, которые не справляются с высоким ритмом. По утверждению топ-менеджеров, нагрузка в компании существенно возросла после запуска ChatGPT в 2022 году.

Ранее сообщалось, что США рискуют уступить лидерство в освоении Луны Китаю. Основной проблемой стало значительное отставание SpaceX в создании лунного посадочного модуля. Маск не раз обещал стремительные технологические прорывы, но зачастую сроки затягивались или обещания так и не выполнялись.

ChatGPT
Илон Маск
OpenAI
миллиардеры
