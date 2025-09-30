Стало известно, кто отравляет жизнь Маску FT: Маск стал одержимым из-за конкуренции с главой OpenAI Альтманом

Миллиардер и глава xAI Илон Маск сосредоточен на противостоянии с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом, из-за чего сотрудники компании сталкиваются с сильным давлением и непомерной нагрузкой, передает Financial Times со ссылкой на бывшего топ-менеджера компании. По словам собеседника, предприниматель затаил обиду на ChatGPT и тратит все свое время на попытки убрать конкурента из гонки.

Возросло число тех, кто уходит из-за выгорания или разочарования в сменах стратегии Маска, массовых сокращений и его политических взглядов, — сообщил источник.

Один из доверенных лиц Маска сообщил, что он стремительно меняет заместителей, которые не справляются с высоким ритмом. По утверждению топ-менеджеров, нагрузка в компании существенно возросла после запуска ChatGPT в 2022 году.

