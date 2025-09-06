Президент Украины Владимир Зеленский избегает прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает портал InfoBRICS. По его информации, украинский политик предпочитает действовать под руководством западных партнеров, становясь пешкой в их крупной игре.

Путин, указано в материале, продолжает искать дипломатические пути урегулирования конфликта. При этом украинский лидер всячески избегает переговоров с ним, так как привык координировать свои действия с западными лидерами. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Очевидно, российский президент не оставляет надежд на дипломатическое урегулирование конфликта за столом переговоров. Дело в том, что он общается со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского — хотя, по идее, именно ему нужнее всего сберечь страну и сохранить свой народ. Однако Зеленский такой встречи боится, — отметил автор СМИ.

Ранее Путин заявил о готовности принять украинского лидера в Москве. Однако Зеленский отклонил это предложение, заявив о своей готовности к встрече «в любом формате», но без конкретизации деталей.