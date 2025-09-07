Саммит ШОС — 2025
Народные приметы на 7 сентября: Тит Листопадник и его предсказания

Народные приметы на 7 сентября: Тит Листопадник и его предсказания Народные приметы на 7 сентября: Тит Листопадник и его предсказания Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

7 сентября в народном календаре носит название Тит Листопадник. Этот день был важен для наших предков, так как означал окончательную точку во многих сельскохозяйственных работах и готовил людей к приходу осени. Мудрость поколений, внимательно наблюдавших за природой, вылилась в многочисленные приметы, позволявшие предугадать погоду и будущий урожай. Особое значение придавалось погодным явлениям и поведению пернатых, считавшихся главными вестниками изменений.

Погодные приметы на Тита Листопадника

  • Если в этот день был обильный листопад, то зима ожидалась ранней и холодной, но и весна, в свою очередь, должна была прийти до срока.

  • Утренний туман, стелющийся по земле, предвещал ясную и теплую погоду на весь последующий день.

  • Гроза на Тита сулила продолжительную и затяжную осень без ранних заморозков.

  • Сильный ветер с юга трактовался как знак к богатому урожаю озимых хлебов на следующий год.

  • Если березовые листья начинали желтеть с верхушки дерева, это означало, что весна будет поздней, а если снизу — то ранней.

Приметы на основе поведения зверей и птиц 7 сентября

  • Увидеть стаю диких гусей, летящих высоко в небе, означало скорый и обильный снегопад.

  • Если сороки прятались под застреху дома, народная мудрость советовала готовиться к сильной вьюге или метели.

Приметы на 7 сентября — что можно и нельзя делать на Тита Листопадника Приметы на 7 сентября — что можно и нельзя делать на Тита Листопадника Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

  • Воробьи, собравшиеся в стаи и громко чирикающие, указывали на приближение дождливой и пасмурной погоды.

  • Наблюдение за тем, как белки активно делают запасы, говорило о том, что зима будет суровой и продолжительной.

  • Отлет журавлей после этой даты считался знаком, что морозы ударят еще не скоро.

Что можно и нельзя делать 7 сентября согласно народным поверьям

Согласно народным верованиям, день Тита Листопадника имел строгие правила, регламентирующие поведение. Обязательно нужно было отправиться в лес за грибами, так как последний осенний урожай называли грибным богатством и считали его особенно ценным. Также полагалось завершить все работы, связанные с уборкой ячменя и хлеба. Категорически запрещалось проводить день в лени и безделье, так как это могло навлечь нужду на всю семью. Нельзя было ссориться и сквернословить, чтобы не спугнуть удачу. Особый запрет налагался на начало новых крупных дел — их следовало отложить на более благоприятное время.

Ранее мы поделились гороскопом на сентябрь 2025 года.

