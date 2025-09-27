Лето и +24, морозы до −18 и снегопады: погода в РФ 29 сентября — 5 октября

В меру прохладная неделя с ночными заморозками ожидается в европейской части страны. На Урале и в Сибири уже вовсю падает снег, а в Якутии кое-где температура подбирается к 20-градусной отметке со знаком минус. Но есть и островки почти летнего тепла. С прогнозом погоды в РФ с 29 сентября по 5 октября NEWS.ru ознакомила научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Где будет сухо и умеренно прохладно

В столичном регионе ожидается прохладная погода с переменной облачностью и без осадков практически на протяжении всей недели. В понедельник, 29 сентября, температура ночью в Москве от +1 до +3 градусов, по области — от −1 до +4. Днем в столице 8–10, в Подмосковье — в диапазоне от +6 до +11 градусов.

Во вторник похолодает в ночные часы. По области местами заморозки до −3 градусов, при этом столбики термометров не поднимутся выше +2. Днем — 7–12 градусов тепла. В среду от −2 до +3 в ночные часы, днем — плюс 8–13. К концу недели может потеплеть до +18.

В северных регионах Центрального федерального округа (Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях) также без осадков, по ночам местами подморозит до минус 2–3 градусов, максимальная температура составит от +2 до +5. В дневные часы воздух прогреется до 7–14 градусов тепла.

На юге Центрального федерального округа (в Рязанской, Калужской, Тульской, Брянской и Тамбовской областях) в начале недели местами дожди и даже мокрый снег. По ночам от 0 до +7 градусов, днем — 8–13 градусов тепла. В среду и четверг начнется повышение дневной температуры до плюс 10–15 градусов, но в ночные часы станет, напротив, еще холоднее — в диапазоне от −2 до +3 градусов. Осадков при этом не ожидается.

В Центральном Черноземье (Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях) в дневные часы примерно на один-два градуса теплее, по ночам — до +10, временами небольшие дожди. При этом в отдельных районах Белгородской и Воронежской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда придут дожди со снегом

В Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, на также на юге Карелии без осадков. Температура воздуха по ночам от −1 до +4 градусов, местами в понедельник до −4, днем — в диапазоне от +9 до +15. В Мурманской области по ночам теплее — около 5–7 градусов тепла, а днем, напротив, прохладнее — максимальная температура не превысит +11 градусов.

В Калининградской области местами заморозки до −1 градуса, в дневное время столбики термометров поднимутся до +14. На небе будет ясно, осадки здесь не прогнозируются.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской и Вологодской областях в начале недели местами дожди со снегом, в последующие дни — дожди. В дневные часы здесь — от +7 до +12 градусов, по ночам в понедельник — от −1 до +4, во вторник — от +1 до +6, в среду — от +2 до +7. К концу недели может немного похолодать.

В каких регионах сохранится пожарная опасность

На севере Приволжья (в Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях) в начале недели от −4 до +1, местами подморозит до −5 градусов. Днем в понедельник плюс 5–10, в последующие дни начнет теплеть, и к четвергу местами воздух будет прогреваться до +13 градусов, а в ночные часы будет от −1 до +4. В понедельник и вторник без осадков, в среду возможен снег с дождем.

В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Саратовской и Оренбургской областях в начале недели по ночам от 0 до +5 градусов, днем — плюс 7–12 градусов. В понедельник возможен небольшой дождь, в ночные и утренние часы — со снегом. В последующие сутки осадки прекратятся, по ночам похолодает: термометры покажут диапазон от −3 до +2 градусов, местами до −5, днем в середине недели — 8–13 градусов тепла, ближе к выходным потеплеет до 10–15 выше нуля. При этом в понедельник в отдельных регионах сохранится высокая, а местами чрезвычайная пожарная опасность.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Такое же предупреждение Гидрометцентр выпустил и для северных субъектов Южного федерального округа — Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей. В понедельник здесь еще почти летняя погода — 15–20 градусов тепла, ночью — от +6 до +11. В ночь на вторник потеплеет до плюс 7–12 градусов, но днем воздух прогреется уже не так, как сутки назад, — до плюс 12–17 градусов, такая же температура ожидается и в последующие сутки, но по ночам станет холоднее — в диапазоне от +3 до +8. Во вторник и среду здесь местами могут пройти дожди.

Осадки прогнозируются на Кубани, в Адыгее, Ставропольском крае и в республиках Северного Кавказа. По ночам столбики термометров будут показывать здесь от +7 до +14. Преимущественная дневная температура составит 15–20 градусов в понедельник с постепенным понижением максимальных значений на два-три градуса к концу рабочей недели.

Где вовсю идут снегопады

На севере Урала (в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах) практически ежедневно будут идти дожди или мокрый снег в зависимости от температурного фона. В понедельник ночью здесь преимущественно от −4 до +1 градуса, днем — плюс 3–8. Во вторник — соответственно от 0 до +5 и от +4 до +9. К середине недели днем столбики термометров не покажут выше 2–7 градусов тепла, по ночам — в диапазоне от −1 до +4.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях начало недели будет еще более холодным. По ночам здесь от 0 до −5 градусов, днем — от +3 до +8. К среде потеплеет до плюс 6–11 градусов, а в ночное время столбики термометров покажут диапазон от −2 до +3.

В Омской, Томской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае преобладающие ночные температуры будут находиться в промежутке от −5 до +2 градусов, днем — 4–10 градусов тепла. Временами будут идти осадки во всех фазах — от дождя до снега.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре и на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве и Республике Алтай неделя начнется с нулевой температуры по ночам (местами до +5), днем — 6–11 градусов тепла. Во вторник похолодает до минус 1–6 градусов ночью и от +1 до +6 днем, в последующие сутки ночные температуры будут на один градус ниже, а днем — 3–8 градусов выше нуля. Практически весь период здесь ожидается со снегом и дождями.

На севере Красноярского края в понедельник ночью минус 3–8 градусов, днем — от −2 до +3, во вторник потеплеет на два градуса, а к середине недели по ночам ожидается от 0 до −5 и от −1 до +4 градусов в дневное время. В первой половине недели ожидаются снегопады, мокрый снег и дожди.

Где будет холоднее всего

В Иркутской области неделя начнется с резкого похолодания с небольшими дождями. В областном центре в понедельник ожидается до +19 днем и +7 ночью. Во вторник, 30 сентября, здесь похолодает до +5 и +2 градусов соответственно. К среде днем столбики термометров поднимутся до +8, а ночью подморозит до −2. К концу недели днем воздух немного прогреется до +10, но по ночам ожидается нулевая температура и местами заморозки.

В Бурятии и Забайкалье также 20-градусное тепло в понедельник завершится уже 30 сентября, когда столики термометров не поднимутся выше плюс 7–12. В ночные часы местами подморозит до минус 2–4 градусов. К четвергу в Улан-Удэ ожидается потепление до +10.

В Якутии преобладающая ночная температура будет находиться в диапазоне от −2 до −9 градусов, в отдельных районах на севере республики подморозит до −18. Днем — от −4 до +2, но в отдельных районах севера и востока республики плюсовых значений не стоит ждать и днем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Чукотке снегопады с дождем. По ночам преимущественно от −2 до +4 градусов, днем — от +3 до +9. В Магаданской области и на севере Камчатки также дождливо и снежно. По ночам в диапазоне от −2 до +5, в дневные часы — 5–11 градусов тепла. На юге Камчатки примерно на 5–7 градусов теплее, в Петропавловске-Камчатском к среде и четвергу днем потеплеет до +16 градусов.

В каких регионах сохранится летняя погода

В Амурской и Еврейской автономной областях, а также на юге Хабаровского края неделя начнется с дождей, сначала небольших, затем более интенсивных. В понедельник ночью 1–6 градусов тепла, днем — 15–20. Во вторник днем похолодает до 10–15 градусов, а в ночное время ожидается от +2 до +7. К среде ночные температуры станут слабоотрицательными, пойдет снег, в дневное время термометры покажут плюс 7–12.

В Приморье и на Сахалине существенно теплее и почти лето: днем практически на всем протяжении рабочей недели от +19 до +24 градусов, по ночам — от +7 до +13. Дожди здесь ожидаются в основном в среду и четверг.

Читайте также:

Москвичей предупредили о заморозках в сентябре: когда ждать первый снег?

Бабье лето возвращается? Прогноз погоды в Москве в начале октября

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит

Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата