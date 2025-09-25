Москвичей предупредили о заморозках в сентябре: когда ждать первый снег?

Москвичей предупредили о заморозках в сентябре: когда ждать первый снег?

Температура воздуха в Москве и Московской области в последнюю ночь сентября может снизиться до минус 4 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ. Что известно о предстоящих заморозках, когда пойдет первый снег?

Что известно о предстоящих заморозках в Московском регионе, когда снег

По данным синоптиков, во вторник, 30 сентября, на фоне небольшой облачности без осадков ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем же воздух в столице может прогреться до плюс 13 градусов. При этом в ночь на понедельник, 29 сентября, в Гидрометцентре также ждут переменную облачность без осадков и не исключают, что столбики термометров в ночные часы могут опуститься до минус 1 градуса. Днем в понедельник метеорологи прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла.

Значения среднесуточной температуры в последние дни сентября будут немного ниже климатической нормы.

«Атмосферное давление в столичном регионе продолжит расти из-за влияния обширного антициклона, движущегося с запада, в выходные не обойдется без небольших дождей, которые антициклон будет оттеснять на юг, в свою очередь освобождая себе место на севере», — пояснили в Гидрометцентре.

Что касается погоды в ближайшие дни, то в пятницу, 26 сентября, в Москве будет преобладать переменная облачность, температура днем немного повысится, но ночные значения останутся низкими. Ночью прогнозируется от 1 до плюс 5 градусов, днем — до 13–14 градусов, что ниже нормы на один градус.

В выходные, 27 и 28 сентября, в столице ожидаются дождь и температура около 10 градусов.

«Солнца будет мало, и поэтому прогнозируется около 10 градусов днем. В субботу наиболее вероятен небольшой дождь, около 3–4 мм», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Однако снежного покрова, даже временного, в Москве пока не будет, отметил Вильфанд.

«Синоптики скептически относятся к приметам и поговоркам, но есть одно правило, которое действительно относится к правде. Оно звучит так: „Октябрьский снег на зиму не ложится“. Поэтому снежинки в Москве возможны, но устойчивый снежный покров в конце сентября и начале октября сформирован не будет», — заявил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Метеоролог уточнил, что первый снег может появиться в конце сентября. Но земля еще теплая, поэтому снежинки будут таять на поверхности.

Читайте также:

Дибровы официально развелись: что они говорили друг о друге в разные годы

На Шри-Ланке с канатной дороги сорвался монах из РФ: что известно, погибшие

Легко отделался? Николя Саркози получил пять лет тюрьмы, но есть нюанс