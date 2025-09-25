Легко отделался? Николя Саркози получил пять лет тюрьмы, но есть нюанс

Экс-президенту Франции Николя Саркози дали пять лет по скандальному делу о ливийском финансировании. Что об этом известно, по каким обвинениям его признали виновным, с чего все началось и какой нюанс есть в приговоре?

По каким обвинениям приговорили Саркози

Парижский уголовный суд признал Саркози виновным в преступном сговоре в период с 2005 по 2007 год по делу о финансировании его избирательной кампании ливийскими властями. При этом с него сняли остальные обвинения: пассивная коррупция, сокрытие хищений ливийских государственных средств и незаконное финансирование избирательной кампании.

Саркози получил пять лет лишения свободы, а также штраф в размере €100 тысяч, ему запретили занимать госдолжности в течение пяти лет. Обвинение запрашивало для экс-президента семь лет и штраф €300 тысяч.

Бывшего руководителя предвыборного штаба Саркози Клода Геана признали виновным в преступном сговоре, пассивной коррупции, пассивной торговле влиянием, подделке документов и использовании подлога и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах.

Возглавлявшего при Саркози в разные годы министерства иммиграции, труда и внутренних дел Бриса Ортефе признали виновным в преступном сговоре.

Брис Ортефё Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какой нюанс скрывается в приговоре Саркози

Нюанс в приговоре Саркози заключается в отсрочке содержания под стражей. В таком случае обвиняемого не арестуют в зале суда, но он должен будет явиться в прокуратуру в ближайшее время, чтобы определить условия исполнения наказания. Дата явки не назначена.

Максимальный срок, через который Саркози должны заключить под стражу, — четыре месяца. При этом издание France Info утверждает, что 70-летний экс-президент Франции может просить об условно-досрочном освобождении из-за возраста.

Тем не менее приговор сопровождается предварительным исполнением, то есть будет применяться даже в случае апелляции и в ожидании нового судебного разбирательства.

«Вот змей — выкрутился!», «Легко отделался…» — посчитали пользователи Сети.

Что за скандальное дело о ливийском финансировании

Расследование против Саркози о незаконном финансировании началось в 2013 году. Французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин тогда заявил, что располагает доказательствами причастности Ливии к финансированию президентской кампании Саркози в 2007 году. По словам предпринимателя, с конца 2006 по начало 2007 года он перевез из Триполи в Париж €5 млн наличными, которые потом получили Саркози и глава его предвыборного штаба. В 2020 году Такиддин отказался от своих показаний, 23 сентября 2025 года он скончался в больнице в возрасте 75 лет.

Николя Саркози, 2007 год Фото: Tim Brakemeier/dpa/Global Look Press

О доказательствах участия Триполи в финасировании кампании Саркози также заявлял сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи.

В 2018-м экс-президенту Франции предъявили обвинения во взяточничестве, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств. Сам Саркози не признал вину, а слова Такиддина назвал ложью.

В марте 2021 года бывшего французского лидера признали виновным в попытке подкупа через своего адвоката судьи Кассационного суда Жильбера Азибера, чтобы получить информацию о расследовании дела о ливийском финансировании. Об этом стало известно в ходе прослушивания разговоров Саркози. Судебная инстанция расценила эти действия как торговлю влиянием и коррупцию.

В 2023-м экс-президент Франции проиграл апелляцию по этому делу, а затем — кассацию. Ему вынесли приговор в виде трех лет лишения свободы, из которых реальный срок — один год. Суд позволил ему отбывать наказание вне тюрьмы, но с электронным браслетом.

