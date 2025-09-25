Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 15:12

Затыкал ножом одноклассника и ушел: школьник устроил резню на уроке, детали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Школьник напал на одноклассника с ножом в Иркутской области. Какие детали об этом известны, что послужило причиной, какие травмы получила жертва, что теперь будет с нападавшим, как о нем отзываются одноклассники и стал ли буллинг причиной резни?

Как школьник пырнул одноклассника на уроке

Инцидент произошел во время классного часа в школе № 9 в городе Зиме, пишут СМИ и Telegram-каналы. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, ученик восьмого класса напал на сверстника с раскладным ножом во время ссоры.

Источники со ссылкой на одноклассников пишут, что нападавший выхватил лезвие, резко встал с места и несколько раз ткнул ножом сидящего впереди обидчика. Удары пришлись в плечо и спину. Пострадавший безуспешно попытался отбиться, тогда как оппонент продолжал спокойно двигаться на него. В итоге жертва нападения выбежал из класса в медпункт, где и оказали первую помощь. После этого нападавший демонстративно кинул нож на стол учительницы, взял рюкзак и ушел.

«Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает. В медучреждении ему оказали необходимую медицинскую помощь, состояние удовлетворительное. Вторая сторона конфликта вскоре будет допрошена», — сообщил Кобзев в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и халатности (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В чем причины конфликта, что говорят одноклассники о буллинге

Подросток мог напасть на школьника из-за давнего конфликта, рассказал NEWS.ru одноклассник учащихся.

«Я не знаю, что сейчас с пострадавшим от поножовщины, но вроде жизни ничего не угрожает. Он сразу из класса убежал. Он и нападавший — мои одноклассники. Тот, который напал, говорил, что это из-за того, что тот к нему лез постоянно. Раньше серьезных ссор у него ни с кем не было, очень общительный, спокойный. Все произошло на уроке. Учительница пыталась их разнять и успокоить, а пострадавший убежал из класса к медику», — рассказал ученик школы № 9 в городе Зиме.

В Telegram-каналах пишут, что у мальчиков был только один конфликт — год назад. Раньше, как утверждают источники, нападавший вел себя очень тихо, ни с кем не общался и не ссорился.

Что сейчас происходит в школе

Губернатор Кобзев сообщил, что учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме. По его поручению в учебное учреждение выехали замминистра образования региона Наталья Краснова, директор областного Центра профилактики, реабилитации и коррекции Маргарита Галстян.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Они проведут организационную работу по оказанию необходимой помощи и психолого-педагогической поддержке. Будут спланированы профилактические мероприятия», — добавил Кобзев.

Глава региона поручил исполняющему обязанности министра образования Иркутской области Максиму Александру Парфенову совместно с управлением образования Зимы и муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних провести в школе педагогическое расследование.

«Важно выяснить причины произошедшего и минимизировать риски повторения подобных случаев, в том числе и в других образовательных учреждениях», — заключил губернатор.

Егор Зверев
