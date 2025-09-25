Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 13:25

Раскрыты детали инцидента с поножовщиной в иркутской школе

Mash: напавший на приятеля с ножом школьник поссорился с ним год назад

Подросток, напавший с ножом на ученика зиминской школы, раньше вел себя очень тихо, рассказали одноклассники пострадавшего, передает Telegram-канал Babr Mash. По словам знакомых, до инцидента восьмиклассник ни с кем не общался и не ссорился.

Учащиеся школы утверждают, что у мальчиков был только один конфликт, но год назад. По словам очевидцев, все случилось на классном часе: нападавший выхватил лезвие, резко встал с места и несколько раз ткнул ножом сидящего впереди обидчика. Удары пришлись в плечо и спину.

Пострадавший попытался безуспешно отбиться от нападения. Все это время школьник с ножом спокойно шел на него, пока не вынудил бывшего обидчика выбежать из класса в медпункт, где ему оказали первую помощь. После этого нападавший демонстративно кинул нож на стол учительницы, взял рюкзак и ушел. На него завели уголовное дело.

Ранее стало известно, что учебный процесс в школе после произошедшего продолжится в штатном режиме. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в учебном заведении проведут педагогическое расследование и профилактические мероприятия, которые предотвратят повторение подобных инцидентов.

