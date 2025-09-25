Напал на школьника, убил женщину: медведь-людоед устроил террор на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском медведь напал на нескольких человек. Что об этом известно, какие травмы получили пострадавшие, есть ли погибшие, где сейчас медведь-людоед?

Как медведь-людоед устроил террор на Камчатке

Утром в четверг, 25 сентября, медведь атаковал женщину на территории школы, сообщил главный государственный инспектор Министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволод Воропанов.

«О травмировании женщины информация поступила через службу 112 примерно в 08:45, на территории 3-й школы на ул. Зеленая роща, 24. Ранее на поиски медведя выдвинулась группа оперативного реагирования на выходы диких животных Петропавловска-Камчатского», — сообщил инспектор.

Представители городской станции скорой помощи рассказали, что у пострадавшей диагностированы скальпированные раны и повреждена кисть руки. Позднее в региональном Минздраве сообщили, что пострадавшая скончалась.

«Женщину, на которую напал медведь утром 25 сентября, спасти не удалось. Она получила травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в министерстве.

Медицинская помощь также потребовалась другой жертве нападения медведя — ученику шестого класса этой же школы. Увидев хищника, мальчик побежал, упал и получил ссадины. По другим данным, школьник притворился мертвым, чтобы спастись от медведя.

Перед тем как убить женщину, медведь набросился на мужчину на парковке на улице Озерной. В Сети появилось видео нападения: местный житель идет вдоль автомобилей, и, когда хищник замечает его за невысокой оградой, выжидает несколько секунд, а после бросается в сторону жертвы. Мужчина успел сесть на заднее пассажирское место ближайшей машины. Зверь набросился на автомобиль, пытаясь достать человека, но затем отвлекся на другое авто и скрылся.

Медведь больше не представляет опасности для местных жителей. Как уточнил инспектор Всеволод Воропанов, животное ликвидировали «тотчас после нападения» на женщину.

«Вот это настоящий медведь-людоед! Повезло парнишке, отделался легким испугом», — прокомментировал инцидент пользователь Сети.

Как выжить при встрече с медведем

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил NEWS.ru, что при встрече с медведем нельзя поворачиваться к нему спиной или пытаться убежать.

«В первую очередь важно помнить, что медведь не охотится на людей специально, но может напасть, защищая территорию, детенышей или чувствуя угрозу. Если животное еще не успело вас увидеть, но находится где-то рядом, нужно тихо уйти, пока он не смотрит в вашу сторону. Главное — не поворачиваться к медведю спиной. Пытаться убежать от него бесполезно. У нас чемпионы мира 36–40 км в час развивают, а медведь — 50 км в час, так что он вас догонит. И побежит он вслед за вами инстинктивно», — сказал Шеляков.

Если медведь уже вас заметил, следует медленно отходить от него по диагонали, держа животное в поле зрения; при возможности нужно воспользоваться укрытием, например, залезть на дерево или спрятаться в машине, отметил врач.

«Кидаться чем-то в животное не следует. Это может его лишь раззадорить. Животные боятся неестественных звуков. Можно использовать металлические предметы для стука, например ложкой о металлическую миску. Это дает резкий, неприятный звук. А вот притворяться мертвым — не лучший вариант. Это может вас спасти, а может и нет. Так что прибегать к такому методу можно в крайних случаях, надеясь на удачу», — заключил собеседник.

Были ли еще подобные случаи

Несколько дней назад медведица напала на двух женщин на Сахалине. Жительницы поселка Лагурей отправились за ягодами, когда пересеклись с хищником. Одна из подруг смогла убежать. Женщина вызвала охотоведов, которые обнаружили окровавленное тело второй подруги. Выяснилось, что самка недавно родила. Медведицу застрелили, детеныш получил ранение и смог скрыться в чаще.

В Греции турист Христос Ставрианидис заснял момент нападения медведя. Инцидент произошел 8 июня, когда мужчина вместе с другом Димитрисом Киороглу и его собакой отправился в лес. На записи видно, как после появления хищника все превращается в хаос: крики, лай собаки, резкие движения камеры, и затем видео обрывается.

Мужчины пытались использовать спрей, а собака — отогнать зверя. Когда у Ставрианидиса закончились средства защиты, медведь атаковал его, и он сорвался в ущелье. Киороглу не сразу понял, что его друг погиб. Он прятался среди деревьев, а затем, не услышав отклика, вызвал спасателей.

В центре японского города Томия медведь набросился на 60-летнего мужчину. Пострадавший получил ранения головы, лица и рук, его доставили в больницу. По словам врачей, жизни японца ничего не угрожает. Мужчина шел в магазин, как вдруг на него напал медведь ростом 1,5 метра. После этого хищник скрылся в зарослях кустарника. В связи с этим правоохранители начали патрулировать улицы.

В Златоусте Челябинской области объявили охоту на медведя, который систематически оскверняет захоронения на Уреньгинском кладбище. Хищник раскапывает могилы и поедает останки усопших. Министерство экологии выдало официальное разрешение на отлов хищника.

