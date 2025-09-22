«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 17:49

Медведица убила женщину в лесу на Сахалине

На Сахалине медведица напала на двух женщин, в результате одна погибла, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Охотоведы были вынуждены застрелить животное.

Две жительницы поселка Лагурей отправились за ягодами, но встретили в лесу медведицу. Одна из подруг смогла убежать. Женщина вызвала охотоведов, которые обнаружили окровавленное тело второй подруги. Выяснилось, что самка недавно родила. Медведицу застрелили, детеныш получил ранение и смог скрыться в чаще.

Ранее сообщалось, что турист заснял последние секунды своей жизни во время отдыха в Греции. Он гулял вместе с другом и его собакой в лесу, когда на них напал медведь. Товарищу удалось спрятаться на дереве, а когда хищник ушел, он вызвал спасателей.

До этого сообщалось, что в Златоусте Челябинской области была объявлена охота на медведя, который систематически оскверняет захоронения на Уреньгинском кладбище. Хищник раскапывает могилы и поедает останки усопших. Министерство экологии выдало официальное разрешение на отлов медведя.

На японском острове Хоккайдо медведь напал на двух 20-летних туристов, которые совершали восхождение на вулкан Раусу. Хищник атаковал одного альпиниста и утащил его в лесную чащу на глазах у друга.

