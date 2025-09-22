«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 09:12

Турист заснял последние секунды жизни после нападения медведя

Турист заснял последние секунды жизни после нападения медведя в Греции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турист Христос Ставрианидис заснял момент нападения медведя в Греции, пишет Daily Mail. Инцидент произошел 8 июня, когда мужчина вместе с другом Димитрисом Киороглу и его собакой отправился в лес. На записи видно, как после появления хищника все превращается в хаос: крики, лай собаки, резкие движения камеры, и затем видео обрывается.

Туристы исследовали обломки самолета, когда Ставрианидис наткнулся на медведя. Мужчины пытались использовать спрей, а собака пыталась отогнать зверя. Когда у Ставрианидиса закончились средства защиты, медведь атаковал его, и он сорвался в ущелье.

Киороглу не сразу понял, что его друг погиб. Он прятался среди деревьев, а затем, не услышав отклика, вызвал спасателей.

Ранее в Сети появились кадры того, как стая косаток напала на два туристических судна в Португалии. «Киты-убийцы» несколько раз протаранили и затопили яхту у побережья пляжа Фонте-да-Телья, второе судно подверглось нападению к северу от Кашкайша. Все пассажиры остались живы, они сняли происходящее.

В индийском штате Мадхья-Прадеш до этого медведь напал на группу людей у тигрового заповедника близ деревни Бастуа, в результате чего погибли три человека и двое были тяжело ранены. Возмущенные местные жители самостоятельно убили животное.

медведи
нападения
смерти
Греция
туристы
