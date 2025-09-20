Косатки напали на судно с туристами в Португалии Daily Mail: стая косаток протаранила судно с туристами в Португалии и утопила

В Сети появились кадры того, как стая косаток напала на два туристических судна в Португалии, передает Daily Mail. «Киты-убийцы» несколько раз протаранили и затопили яхту у побережья пляжа Фонте-да-Телья, второе судно подверглось нападению к северу от Кашкайша. Все пассажиры остались живы, они сняли происходящее.

Косатки уже неоднократно нападали на людей в Бискайском заливе, на побережье Марокко, в Северном море и других местах. С 2019 года в этом регионе произошло около 500 инцидентов с их участием.

Морские биологи проанализировали поведение китов и в комментарии Daily Mail отметили, что, возможно, люди неверно истолковывают намерения животных. Эти высокоинтеллектуальные существа так играют с туристами и рыбаками и проявляют интерес, а не агрессию, но из-за массы их тела любопытство приводит к печальным последствиям.

