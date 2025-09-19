Массовое нашествие медведей в Сочи попало на видео В Сочи медведи атаковали мусорные баки в поисках еды

Жители Красной поляны застали нашествие медведей, которые рылись в мусорных баках в поисках еды, передает канал «Кубань 24». Сейчас у косолапых нажировочный период, они активно ищут пищу, чтобы создать жировой запас на зиму, рассказали журналистам в пресс-службе Сочинского национального парка.

Медведей привлекает запах еды, места сбора мусора, поспевший урожай в садах. Будьте внимательны и осторожны во время прогулок по лесу, особенно в сумерках и на рассвете! И помните, ни при каких условиях нельзя убегать от медведя — в догонялках всегда побеждает медведь, — уточнили в нацпарке.

Тем временем, в Красной поляне были зафиксированы случаи, когда хищники гнались за водителями электровелосипедов и электросамокатов. По предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал.

Ранее жители СНТ «Брусничка» в Волховском районе Ленобласти заметили медведя на территории поселка. По данным источника журналистов, дачников просят быть осторожными и закрывать калитки, входные двери в дома и сараи.